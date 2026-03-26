Podemos asegura que el Ayuntamiento Sevilla "ha amenazado con retirar su palco en Carrera Oficial si sortea las sillas"

Archivo - Palcos en la Plaza de San Francisco de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno municipal "ha llegado a amenazar con retirar el palco municipal que le corresponde en Carrera Oficial" tras el anuncio de la formación de sortear dichas sillas de cara a la Semana Santa.

Según ha indicado en una nota remitida por el partido, "estas presiones buscan frenar un debate político incómodo pero imprescindible sobre el modelo excluyente de acceso a un espacio público financiado con dinero de la ciudadanía".

"Nos amenazan con retirarnos el palco por abrirlo a la gente y tratar de hacerlo un poco más democrático. El PP alegan que al palco solo pueden acceder autoridades, pero la realidad es que esas sillas se reparten cada año entre familiares y amigos sin ningún problema", ha manifestado Hornillo.

La portavoz ha destacado que Podemos Sevilla ya ha realizado este mismo sorteo en los dos años previos "sin ningún incidente y que el propio equipo de Gobierno recurre a la fórmula del sorteo para el acceso a los espacios reservados a personas con movilidad reducida".

"Nuestra iniciativa no es nueva, ni revolucionaria. Sencillamente no queremos ser parte de este sistema de privilegios de disfrutan los políticos, sus familiares y amigos, cuando hay cientos de miles de sevillanos que no saben aún qué es vivir la Semana Santa en la Carrera Oficial", ha añadido Hornillo.

La iniciativa, lanzada el pasado lunes bajo el nombre #PalcoDemocrático, había generado ya una amplia participación en redes sociales, con más de mil personas registradas en el sorteo.

"Un millar de sevillanos y sevillanas ya participan en esta iniciativa para acceder a un espacio que normalmente les está vetado. La reacción del Partido Popular ha sido cerrar la puerta del Ayuntamiento y blindar unos privilegios que se pagan con recursos públicos", han criticado desde la formación.

Asimismo, desde Podemos Sevilla han señalado que la retirada del palco "evidencia un uso sectario de las instituciones y un doble rasero en la aplicación de las normas". "Si el criterio fuera el uso adecuado, el gobierno tendría que explicar cómo se han utilizado históricamente estas sillas y por qué nunca ha habido problema cuando se destinaban a usos privados. Lo que molesta no es el uso, es que lo hayamos abierto a la ciudadanía", han señalado.

En este sentido, la formación ha anunciado que solicitará formalmente los criterios que regulan la asignación y uso del palco municipal, así como información sobre el destino de las sillas en años anteriores por parte de los distintos grupos políticos.

Por último, la edil de Podemos ha solicitado al alcalde José Luis Sanz que "demuestre con hechos que es un buen cristiano y no impida a 24 personas de la ciudad disfrutar de la Semana Santa desde el palco financiado con sus propios impuestos".