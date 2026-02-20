Podemos y Barrios Hartos celebran el acuerdo por edificio de Palmete en Sevilla que atribuyen a "movilización vecinal"

Archivo - Concentración de Barrios Hartos y familias de Palmete afectadas por el desahucio a las puertas del Consistorio. - BARRIOS HARTOS - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha valorado positivamente este viernes el acuerdo anunciado por el Gobierno municipal para la compra del edificio situado en la calle Verdad, 54, en el barrio de Palmete, una operación que permitirá que las once familias que residen en el inmueble puedan permanecer en sus viviendas.

En una nota remitida por el partido, han puesto "la presión ciudadana para obligar a las administraciones a cumplir sus obligaciones y defender la función social de la vivienda". Así, Hornillo ha señalado que esta solución "llega después de meses de movilización vecinal, del trabajo constante de las propias familias afectadas, de la implicación de colectivos sociales del barrio y del impulso político realizado desde la oposición, que llevó tanto a la Junta Municipal de Distrito Cerro Amate como al Pleno una propuesta para que Emvisesa adquiriera el edificio, resultando aprobada en ambas instancias".

"La principal victoria hoy es de las familias que no se resignaron a perder sus casas y de un barrio que se organizó para defenderlas", han indicado desde la formación, que subraya que la movilización social ha sido determinante para abrir una salida que hasta hace poco el Gobierno municipal no contemplaba.

En esta línea, la plataforma Barrios Hartos han asegurado que las familias "han atravesado un auténtico calvario". "Desde tribunas públicas se las ha señalado y criminalizado, mientras enfrentaban una orden de lanzamiento prevista para el 5 de diciembre. Durante meses, la respuesta institucional fue el silencio o la resignación", han señalado en un comunicado.

"Esta victoria demuestra que la lucha sirve. Incluso en los escenarios más adversos, la organización consciente de la clase trabajadora logra resultados concretos, tangibles", han remarcado.

Por su parte, la edil de Podemos ha apuntado que la incorporación de este edificio al parque público de vivienda de Emvisesa supone "un paso en la dirección correcta", y ha pedido que la empresa de vivienda "deje atrás los capítulos lamentables de venta de VPO a precios desorbitados y se centre en medidas valientes para afrontar la emergencia habitacional que padece la ciudad".

En este sentido, la formación ha destacado que "se necesita ampliar de forma decidida el parque público de vivienda en alquiler, prohibir la venta libre de cualquier inmueble construido con fondos públicos, intervenir precios ante situaciones de especulación y establecer un precio máximo de 140.000 euros para la compra de viviendas protegidas".

El Ayuntamiento de Sevilla ha firmado este viernes con el Banco Santander la adquisición del edificio de la calle Verdad, 54. Según ha destacado el Consistorio en una nota, con esta actuación se va a evitar el desahucio de las 11 familias residentes en dicho edificio, "que podrán permanecer en sus hogares con todas las garantías".

El inmueble pasará a integrarse en el parque público de Emvisesa y se regularizará la situación de las familias; las nuevas rentas se ajustarán a los parámetros de vivienda protegida, con alquileres que oscilarán entre los 200 euros, para las viviendas de menor superficie; y los 250 euros, para las de mayor superficie.

El Ayuntamiento ha anunciado que acometerá mejoras integrales en el edificio para garantizar condiciones óptimas de habitabilidad, incluyendo la adecuación de zonas comunes y la puesta en funcionamiento del ascensor.