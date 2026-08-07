Podemos exige al alcalde de Sevilla la regularización de las viviendas de La Barzola en favor de los vecinos

Archivo - La concejal de la confluencia Izquierda Unida y Podemos, Susana Hornillos en el Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad. A 21 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha exigido este viernes la regularización de las viviendas de La Barzola al Gobierno Municipal de José Luis Sanz, de manera que las escrituras queden a nombre de sus vecinos.

Según ha detallado la formación política en una nota de prensa, desde el Consistorio se ha pedido a familias del barrio que se inscriban como demandantes de vivienda en el registro de 'Emvisesa', lo que, en opinión de Hornillo, "requiere de una explicación pública y una aclaración ante el temor generado entre el vecindario".

A su vez, la agrupación ha explicado que la figura del demandante de vivienda es una "figura administrativa reservada, por definición, a quien aspira a que se le adjudique una vivienda que no tiene, y no a quien ya habita la que hoy ocupa".

De esta manera, la concejala ha sostenido que los vecinos han manifestado "sentirse presionados y amenazados" por las acciones emprendidas desde el Gobierno de José Luis Sanz, y han asegurado "no entender por qué se les exige demostrar ser solicitantes de vivienda, a pesar de poseer la acreditación que sostiene los recibos y comprobantes que dejarían las casas "prácticamente pagadas" y listas para escriturarse a su nombre, sin la necesidad de pasar por 'Emvisesa'.

Por todo ello, Podemos Sevilla ha exigido este viernes al alcalde Sanz que "aclare de forma inmediata y por escrito" qué instrucciones exactas se ha dado al personal que está contactando con las familias de La Barzola, y con qué base legal "se les pide inscribirse como demandantes de vivienda".

Asimismo, la formación morada ha exigido que se explique si ese trámite "puede tener cualquier efecto" sobre el derecho de las familias a permanecer en la vivienda que ocupan desde hace décadas, además de solicitar un calendario con fechas concretas para culminar la de depuración jurídico-patrimonial y entregar los títulos de las 270 viviendas de "Nueva Barzola" y de las 90 que continúan pendientes de regularización en la "Vieja Barzola".

En este sentido, Hornillo ha afirmado que cuando alguien quiere vaciar un edificio para especular, "casi nunca empieza con una amenaza directa, sino que empieza con el papeleo confuso, con la letra pequeña, con el trámite que nadie entiende y que siembra la duda sobre quién tiene derecho a quedarse".

Desde Podemos Sevilla han anunciado finalmente que llevarán esta problemática a la próxima sesión de la Comisión de Control y Fiscalización a petición de la Asociación de Vecinos de La Barzola, con el objetivo de que el Gobierno del PP "aclare definitivamente cuál es su voluntad real", en relación a la regularización de La Barzola.