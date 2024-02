Con Podemos-IU tacha de "fracaso" la prórroga del presupuesto de Sevilla y critica que Sanz opte por el "camino fácil"

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo de Con Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha tachado de "fracaso político" del Partido Popular la prórroga del presupuesto, al tiempo que ha criticado que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, opte por "el camino más fácil".

En un audio remitido a los medios, Hornillo ha subrayado que además "es una pésima noticia porque va a lastrar la gestión municipal durante los próximos meses".

"José Luis Sanz no ha entendido que no se puede gobernar sin dialogar y sin consensuar sus políticas con los grupos de la oposición. Tener presupuesto no era imposible, bastaba con atender demandas de sentido común que en nuestro caso consistían en frenar los vertidos tóxicos al Guadalquivir, controlar el precio de los alquileres o plantar a Endesa mientras haya cortes de luz en la ciudad", ha espetado la portavoz del grupo Con Podemos-IU.

Por último, Hornillo ha criticado que "el alcalde en lugar de consensuar con todos los grupos ha optado por el camino más fácil, la prórroga, que dice mucho y mal de un gobierno débil y que no antepone los intereses de la gente de Sevilla por encima de los del Partido Popular".