Podemos Sevilla advierte de goteras en el Lope de Vega unos meses después de su reapertura: "La gestión es deficiente"

Goteras en el Teatro Lope de Vega de Sevilla - PODEMOS

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos Sevilla y concejal en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha alertado este viernes de la existencia de goteras en el Teatro Lope de Vega, que reabrió el pasado septiembre tras permanecer dos años cerrado para poder llevar a cabo una rehabilitación cuyo coste asciende a unos 10 millones de euros.

"Después de una inversión de más de 10 millones de euros y de tener que esperar tres años para poder reabrir sus puertas, llegan las primeras lluvias y así está el Teatro Lope de Vega, lleno de goteras", ha expresado Hornillo en un comunicado en redes sociales, consultado por Europa Press.

Al respecto, ha ligado la situación con la gestión del Gobierno local. "La gestión del PP de Sevilla es una auténtica ruina", ha indicado.

Preguntado por esta agencia, el Gobierno local ha remarcado las actuaciones llevadas a cabo en este emplazamiento, que acumulaba "años de abandono", y ha indicado que actualmente se desarrolla una última fase de actuaciones, centrada fundamentalmente en la mejora de determinadas cubiertas del edificio.

Asimismo, ha defendido que ya se han resuelto "deficiencias especialmente relevantes para la seguridad del teatro" y ha lamentado que "centrar toda la conversación en unas goteras deja fuera de la valoración problemas de mucha mayor gravedad que ya se han resuelto: las inundaciones en los bajos y las deficiencias del abastecimiento de agua del sistema contra incendios".