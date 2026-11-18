La portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, en una reunión con artistas callejeros. - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha exigido esta mañana al alcalde, José Luis Sanz, que abandone la política de represión policial contra los artistas callejeros y "cumpla de una vez" su compromiso de aprobar una ordenanza específica que regule la actividad cultural en el espacio público.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, tras mantener una reunión de trabajo con representantes del colectivo de artistas callejeros, Hornillo ha denunciado la situación de "absoluta indefensión" que atraviesan estos profesionales.

En este contexto, el sector ha trasladado que en las últimas semanas se ha intensificado una campaña de acoso por parte de la Policía Local que incluye desalojos constantes, el decomiso de equipos de sonido e instrumentos musicales, así como amenazas con sanciones económicas de hasta 400 euros, contra profesionales que ofrecen espectáculos urbanos de baile y guitarra flamenca, o números de títeres entre otras variedades.

"Lo más grave y paradójico de esta situación es que son los propios artistas quienes llevan años pidiendo una regulación clara para poder trabajar con seguridad jurídica y convivir en armonía con el descanso vecinal", ha señalado la edil.

Asimismo, ha indicado que "se topan con un muro administrativo: no existen licencias operativas, las solicitudes de actividades efímeras quedan en el limbo sin respuesta y el Gobierno del PP utiliza el vacío legal que él mismo provoca como excusa para multarlos y expulsarlos de las plazas".

COMPROMISO DE UNA ORDENANZA

Al hilo, Hornillo ha sostenido que en el mandato anterior, el Pleno municipal aprobó tramitar una ordenanza para regular la música y el baile en la calle contando con la participación del sector, y que el propio Gobierno de Sanz en este mandato se comprometió con el colectivo a regular su situación.

"A pesar de este compromiso y de contar con propuestas de ordenanza que ya se aplican en otras ciudades, la Gerencia de Urbanismo mantiene el expediente guardado en un cajón, limitándose a "buenas caras y promesas vacías cada vez que el colectivo pide avances", ha abundado.

Para la dirigente de Podemos, "la parálisis del equipo de gobierno responde únicamente a la falta de voluntad política y a un modelo de ciudad excluyente". "Cuando se trata de privatizar y colapsar la Plaza de España para grandes promotoras privadas como Icónica Fest, el equipo de José Luis Sanz es capaz de tramitar ordenanzas específicas a velocidad de vértigo. En cambio, para los artistas locales que humanizan nuestras calles y enriquecen la cultura de Sevilla, solo hay silencio administrativo y persecución policial", ha criticado.

A su vez, ha subrayado el cinismo institucional de utilizar fotografías de artistas callejeros en la cartelería oficial de Urbanismo mientras se les barre de la vía pública. Para dar respuesta a esta precariedad y trasladar las demandas del colectivo al ámbito institucional, Susana Hornillo ha exigido la aprobación "de forma inmediata" una ordenanza específica de arte callejero que tome como referencia modelos exitosos ya aplicados en otras capitales andaluzas como Málaga o Cádiz, dotando a la ciudad de un marco normativo estable y transparente.

En esta línea, la edil ha reclamado que la normativa establezca horarios y franjas razonables que garanticen el descanso vecinal, junto con criterios técnicos claros de decibelios que pongan fin a las prohibiciones arbitrarias de la megafonía moderada.

Del mismo modo, ha planteado la habilitación de espacios y puntos específicos de actuación en plazas y vías principales donde la actividad cultural mantenga su visibilidad y atractivo turístico sin obstaculizar el tránsito peatonal ni las salidas de emergencia

Por último, ha abogado por fomentar el empleo digno y luchar contra la economía sumergida mediante fórmulas de acreditación y cotización adaptadas que permitan a los artistas trabajar de manera regularizada, ofreciéndoles una alternativa frente a la precariedad y los pagos en negro que sufren en determinados circuitos privados.