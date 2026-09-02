La Policía Local de Castilleja (Sevilla) detiene mediante uso de taser, al autor de un atraco a una gasolinera

Imagen de la detención del presunto atracador. - POLICÍA LOCAL CASTILLEJA DE LA CUESTA

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha detenido al presunto autor de un atraco cometido con un cuchillo en una gasolinera de Bormujos, para lo que tuvieron que usar un arma eléctrica taser.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los agentes recibieron un aviso alertando de una posible reyerta en uno de los pasajes de Nueva Sevilla, en la que uno de los implicados portaba un cuchillo de grandes dimensiones, mientras otra persona trataba de protegerse utilizando una valla.

A la llegada de los efectivos, localizaron a un individuo que portaba el cuchillo y lo esgrimía de forma amenazante, por lo que ante el riesgo existente, los policías desenfundaron inicialmente sus armas reglamentarias y le ordenaron de manera clara y reiterada que arrojara el cuchillo y depusiera su actitud.

Ante su "caso omiso" a los requerimientos, que incluso llegó en un momento determinado a dirigir el arma blanca contra sí mismo, amenazando con clavársela, los policías realizaron una transición del arma de fuego al dispositivo eléctrico de control y, tras reiteradas advertencias, hicieron uso del mismo, consiguiendo neutralizar la amenaza y detener al individuo sin que la situación tuviera consecuencias de mayor gravedad.

Por otro lado, el detenido ha sido relacionado con un atraco cometido momentos antes en una gasolinera de Bormujos (Sevilla), donde presuntamente habría amenazado con el cuchillo a una trabajadora, exigiéndole el dinero de la caja y amenazando con agredirla si no accedía a entregárselo.

Tras hacerse con la caja, habría huido en dirección a Nueva Sevilla, de manera que el dinero sustraído ha sido recuperado y el presunto autor, con antecedentes, ha sido trasladado a dependencias policiales, donde ha recibido asistencia sanitaria y se instruyeron las correspondientes diligencias para su puesta a disposición de la autoridad judicial.