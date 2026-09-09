Del Pozo, en la salida de La Vuelta desde Dos Hermanas: "Una magnífica plataforma para la promoción de Andalucía"

La consejera de Cultura y Deportes, Paricia Del Pozo, asiste en Dos Hermanas a la salida de la etapa 17 de La Vuelta - JUNTA DE ANDALUCÍA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha asistido este miércoles, 9 de septiembre, en Dos Hermanas (Sevilla) a la salida de la etapa número 17 de La Vuelta Ciclista a España, que se desarrolla entre este municipio y la capital andaluza y ha definido como una "jornada completamente sevillana, diseñada para los velocistas, que promete tener mucha emoción".

La titular de Deporte ha remarcado que esta edición de la prueba ciclista "vaya a desarrollar 10 de sus 21 etapas en suelo andaluz, recorriendo cerca de 1.600 kilómetros a lo largo y ancho de las ocho provincias andaluzas".

Además, Del Pozo ha señalado que, "por primera vez en su historia, La Vuelta a España 2026 culminará su 81 edición este domingo en Granada, con un circuito urbano que sube cuatro veces la colina de Sabika, de la Alhambra. Un final inédito que va a celebrar a lo grande nuestro Patrimonio Mundial Nazarí".

Tal como ha destacado la consejera, con la celebración de esta prueba en la comunidad "demostramos una vez más la capacidad de Andalucía para acoger grandes eventos deportivos, que, además, en el caso de La Vuelta ofrece una visión inmejorable de nuestro patrimonio cultural y natural. Porque esta prueba, que cuenta con un gran seguimiento internacional, "es una magnífica plataforma para la promoción de Andalucía".