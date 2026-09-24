El PP reprocha que el PSOE de la Diputación de Sevilla da la espalda a Ceuta y Melilla por su "obediencia a Sánchez"

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha criticado el voto en contra del Grupo Socialista a la proposición del PP en apoyo a Ceuta y Melilla, presentada en el pleno de hoy.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la iniciativa reclamaba al Gobierno de España que garantice la seguridad y la defensa de ambas ciudades autónomas y que refuerce los recursos destinados a la protección de las fronteras españolas. "Lo que hoy ha ocurrido en este pleno es de una gravedad enorme. Pedíamos algo elemental: que el Gobierno de España defienda a dos ciudades españolas y proteja las fronteras de todos los españoles. Y el PSOE de Sevilla ha votado que no", ha explicado.

En este sentido, el portavoz popular ha señalado directamente al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, el que, según ha afirmado "ha tenido la oportunidad de elegir entre defender la integridad de España y a los ceutíes y melillenses, o cumplir las órdenes de Pedro Sánchez". "Ha abandonado a los ceutíes y melillenses para seguir siendo fiel a las decisiones de Sánchez, aunque esas decisiones vayan en contra de España", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que la moción "no tenía carga partidista" y que pedía que "se cumpla la Constitución". "Que el PSOE, con el señor Fernández a la cabeza, se niegue a respaldar algo tan básico demuestra hasta dónde llega su sumisión a Moncloa", ha sostenido.

En esta línea, el portavoz popular ha defendido que Ceuta y Melilla son "tierra española" y que sus ciudadanos "tienen el mismo derecho que cualquier sevillano a sentirse protegidos por su Gobierno".

"Los socialistas de la Diputación han preferido no incomodar a Sánchez antes que defender a esos ciudadanos. Es una vergüenza institucional", ha lamentado. Mientras Ceuta y Melilla piden respaldo, los socialistas de la Diputación las dejan solas. Eso no es prudencia ni es institucionalidad: es cobardía política", ha criticado.

"Javier Fernández ha actuado hoy como delegado de Ferraz, no como presidente de esta institución. Cuando se trata de defender los intereses de los sevillanos, calla; cuando se trata de proteger a Sánchez, se pone al frente de la fila. Los sevillanos merecen un presidente que responda ante ellos y no ante Moncloa", ha abundado.

Además, ha censurado la actitud "servil" de los socialistas sevillanos al no haber mostrado "un simple gesto de respaldo a dos ciudades españolas". "Esta Diputación tiene voz y tiene derecho a exigir al Gobierno que cumpla con su deber. Lo que no tiene el PSOE es voluntad de hacerlo", ha asegurado.

Para finalizar, Martín Torres ha respaldado que el PP "no va a permitir que el PSOE convierta esta Diputación en una sucursal de Ferraz. Seguiremos alzando la voz por Ceuta, por Melilla y por la unidad de España, aunque al señor Fernández le incomode".