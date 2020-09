PP denuncia el estado "deplorable" de áreas caninas de Sevilla por la "dejadez" de Espadas

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado este domingo "el deplorable estado en el que se encuentran las zonas de esparcimiento canina" de la ciudad, fruto de la "dejadez y abandono" del alcalde, Juan Espadas.

En Sevilla, hay más de 130.000 perros registrados en la ciudad y según la web del Ayuntamiento, que no está actualizada, hay 28 áreas de esparcimiento canino, lo que significa que por cada área corresponden 4.500 perros. "El gobierno municipal no da respuesta a esta demanda ni tiene las zonas caninas adecuadas, hay distritos como el Casco Antiguo donde no hay ninguna, y las que hay en los barrios, en su mayoría, no están adaptadas, ni limpias ni bien mantenidas", según el grupo popular.

Así, la concejal del Grupo Popular, Evelia Rincón, tras las denuncias vecinales, ha visitado las distintas áreas caninas de la ciudad y ha comprobado in situ el "pésimo estado en el que están". Rincón ha detallado que "la situación se repite en la mayoría de las zonas caninas de la ciudad: falta de limpieza y mantenimiento, un problema que se extiende a todos los parques de la ciudad, papeleras sin recoger o papeleras sin bolsa, o simplemente sin papelera, lo que hace que estas zonas estén aún más sucias, llegando incluso a tener que ser los propios vecinos los que tienen que limpiar".

Además, hay casos en los que las fuentes están rotas, con salideros, y es donde los perros beben, y eso supone un auténtico foco de bacterias e infecciones para los propios animales.

"Es vergonzoso que los vecinos tengan que llevar su escoba y recogedor para limpiar el parque canino. Que algo así ocurra en una ciudad como Sevilla, nos parece realmente lamentable", ha manifestado Rincón. Ha añadido que "esto es un ejemplo más del estancamiento y del estado en el que se encuentra la ciudad por culpa de un alcalde al que le preocupa más los foros y sus aspiraciones personales que los problemas de la ciudad y de los sevillanos".

Rincón ha detallado que "los problemas de limpieza que hay en las zonas caninas se repiten con frecuencia en las calles de Sevilla. Está claro, que la suciedad en cualquier punto de Sevilla es 'marca Espadas".

La concejal popular ha señalado que "los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la nefasta gestión de Espadas. Igual que los sevillanos pagan sus impuestos, el alcalde está obligado, como máximo responsable de la ciudad a que las calles, parques y zonas caninas estén más que limpias y en buen estado de mantenimiento", ha dicho.

Además de la limpieza, según ha expuesto, las zonas caninas se encuentran con las "vallas rotas, fuentes rotas con salideros o simplemente sin fuentes, agujeros sin rellenar, lo que supone un auténtico peligro". A ello se une, según ha señalado, la "falta de iluminación, que provoca que, cuando anochece, la zona de esparcimiento sea una inmensa mancha oscura en mitad del parque, lo que dota de mayor peligrosidad y pone en riesgo el control de los animales, cuando llueve se forman auténticos barrizales, así como falta de desinfección, labor que debía haberse incrementado y más teniendo en cuenta la situación actual con la crisis del Covid19".

"Es lamentable que los propietarios de las mascotas se encuentren diariamente esta situación cuando sacan a pasear a sus animales, una zona que se presupone es para el disfrute de las mascotas", ha añadido Evelia Rincón. Ha destacado que "esto pone de manifiesto la ausencia total por parte del gobierno de Espadas de políticas que favorezcan el bienestar animal, ya que la situación en la que actualmente están las zonas caninas no favorece en nada al bienestar de las mascotas y alcalde debía, después de cinco años de mandato, haber actuado ya y cumplir con los vecinos".

"INVENTOS" DE ESPADAS

"Ya está bien de inventos del señor Espadas que crea un consejo consultivo para mascotas que no sirve para nada, cuando la realidad es que tiene un Zoosanitario donde se hacinan animales y áreas caninas que son un auténtico foco de enfermedades para las propias mascotas. Por lo tanto, es un hecho que el gobierno socialista no tiene la más mínima sensibilidad por los animales", ha manifestado Evelia Rincón.

La concejal popular ha concluido que "el señor Espadas no puede pedir responsabilidades a los ciudadanos cuando él, como máximo responsable de la ciudad, no cumple. Sevilla necesita un alcalde que esté volcado y centrado en la ciudad, que se preocupe por los verdaderos problemas de los sevillanos, no un alcalde preocupado en sus aspiraciones personales".

Ha añadido que "Sevilla está a la cola de Europa en el bienestar de sus mascotas y urge que el gobierno municipal se ponga las pilas adecente, limpie y arregle todas y cada una de las zonas caninas, así como que, de la mano de las asociaciones, ponga en marcha medidas que ayuden al bienestar animal".