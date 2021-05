PP denuncia el "lamentable estado de abandono" al que Espadas tiene sometidos a vecinos de Sevilla Este

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado este sábado el "lamentable estado de abandono" al que el alcalde de la ciudad, el socialista Juan Espadas, tiene sometido a los vecinos de la Avenida Emilio Lemos y alrededores en el barrio de Sevilla Este.

Así, el concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Ignacio Flores ha realizado una visita a la zona de nuevas viviendas comprendidas entre la Avenida Emilio Lemos y las calles Profesor Manuel Olivencia Ruiz y Capellán Leonardo del Castillo. En dicha visita, la vicepresidenta de la AVV La Otra Sevilla Este, Ana Contreras, ha trasladado una batería de demandas para la zona, "a las que el gobierno de Espadas hace caso omiso".

En un comunicado, Flores ha señalado que el citado sector está compuesto por diferentes promociones residenciales de reciente creación y es una barriada que poco a poco está creciendo y desarrollándose con nuevas promociones, por lo que "es lamentable que una zona que está creciendo continuamente no cuente con los servicios municipales adecuados y que las demandas de los vecinos sean constantes y el gobierno de Espadas no las haya resuelto aún".

En este sentido, el concejal del Grupo Popular ha manifestado que entre las principales demandas que los vecinos llevan meses reivindicando, sin que hasta ahora el Ayuntamiento haya hecho nada, se encuentran instalación de marquesinas en las paradas de Tussam, instalación de pasos peatonales elevados, mayor presencia policial, estación de Sevici, o colocación de un vallado en el solar del "mercadillo de Alcosa", o erradicación del botellón en los parques.

Flores ha reiterado que "todas estas reivindicaciones se han ido realizando desde el pasado mes de noviembre de 2020 sin haber tenido ni siquiera contestación por parte del Distrito. Esto es un ejemplo más del abandono al que el gobierno del PSOE de Juan Espadas tiene sometido a los barrios".

A los problemas citados anteriormente, según ha recalcado, hay que añadir "la ausencia de limpieza en la zona, cada vez más sucia y degenerada": "No es lógico que las calles no se limpien a diario y que los contenedores no se limpien desde hace años, lo que provoca la aparición de roedores". Además, ha apuntado que "la mediana existente en el tramo de la Avda Emilio Lemos presenta un estado lamentable, no es lógico que un espacio que ha sido regenerado esté lleno de matojos y suciedad".

Ignacio Flores ha manifestado que desde el Grupo Popular, como oposición útil y constructiva, ha presentado una propuesta a la Junta Municipal del Distrito, que ha sido aprobada por unanimidad, en la que se solicita la erradicación de los botellones en los parques existentes en la calle Faustino Gutiérrez Alviz así como mayor presencia de la Policía Local en la zona.

El concejal popular ha concluido que exigen a Espadas, "que está más preocupado por sus aspiraciones personales que por los problemas de la ciudad, que cumpla con lo aprobado en la Junta Municipal del Distrito, que resuelva las demandas de los vecinos de Sevilla Este, que tienen derecho a que sus calles estén limpias, poder bajar a los niños al parque y que los servicios municipales funcionen con eficacia, en lugar de estar fallando continuamente por la nefasta gestión y nula planificación del gobierno municipal".