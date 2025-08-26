El PP destaca la activación de 24 millones del Gobierno andaluz para la modernización agrícola en Sevilla

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla, Alberto Sanromán, a la izquierda, durante su visita a empresas del sector agrícola. - PP-SEVILLA

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Sevilla ha destacado la activación del Gobierno andaluz de más de 24 millones de euros para la modernización agrícola en la provincia de Sevilla, lo que "reafirma el compromiso del PP de la administración autonómica por la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural en Sevilla", siendo a nivel andaluz de más de 175 millones de euros.

Según ha subrayado el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla, Alberto Sanromán, en una nota, esta inversión unida a otras realizadas en el sector "vienen a confirmar la apuesta de la Junta de Andalucía por el mantenimiento y la generación de empleo agrícola lo que lleva, al mismo tiempo, a la creación de riqueza en el mundo rural".

Así, el número total de solicitudes aprobadas en la provincia de Sevilla es de 636, número que asciende a alrededor de 3.800 beneficiados en la convocatoria de ayuda para la adquisición de nueva maquinaria en el conjunto de la región.

En este contexto, el vicesecretario ha constatado que las ayudas al sector para la modernización de maquinaria agrícola, "son una medida que está teniendo un gran impacto positivo en la provincia, especialmente en la sierra sur sevillana", durante una visita realizada junto al también vicesecretario provincial de Medioambiente y Desarrollo Rural, Juan Jiménez, a empresas específicas de dicho sector.

Sanromán ha señalado igualmente que estas ayudas "no sólo están afectando positivamente a los agricultores sino también, a las empresas de fabricación de maquinaria y remolques, quienes cuentan ahora con más carga de trabajo y, por tanto, con nuevas oportunidades de crecimiento".

En relación a ello, el vicesecretario provincial ha destacado que el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, "en los últimos años, está prestando un importante apoyo al sector primario con el objetivo de que la comunidad sea un referente en modernización y en avance hacia una producción aún más sostenible e innovadora".

Asimismo, ha añadido que la incorporación de nuevas tecnologías "permite aumentar la rentabilidad de las explotaciones, al aumentar también la eficiencia en el uso de los recursos y reducir costes".

Para finalizar, Alberto Sanromán ha manifestado que la producción agroalimentaria es uno de los sustentos "principales" de la economía de la provincia, "siendo por tanto un pilar básico para la fijación de población en las zonas rurales, donde se concentra la producción agrícola y ganadera, así como también las empresas de fabricación de maquinaria del campo".