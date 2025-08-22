El PP destaca a Sevilla como "motor" de las exportaciones andaluzas y celebra su liderazgo en el primer semestre

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Sevilla ha destacado a la provincia de Sevilla como "motor" de las exportaciones andaluzas, tras los últimos datos del comercio exterior, correspondientes al primer semestre de 2025, que "han consolidado" el liderazgo de la provincia en exportaciones a nivel andaluz, con una factura de 4.430 millones de euros.

En este sentido, el presidente del PP provincial, Ricardo Sánchez, ha explicado en una nota que las exportaciones de la provincia de Sevilla representan el 20,8% del total andaluz, siendo, además, Andalucía la tercera comunidad autónoma exportadora del conjunto de España, con el 10,8% del total.

Este es el balance "en positivo" que se desprende de la estadística de comercio exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborado para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía (Trade).

Con estos resultados, Sánchez ha afirmado que "la tendencia en positivo de Sevilla viene a reafirmar que la provincia es motor de la actividad económica de Andalucía y un ejemplo del éxito del modelo económico del Gobierno de Juanma Moreno".

Además, ha señalado que esta tendencia que "se viene produciendo de manera continuada, no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo y la versatilidad de las empresas sevillanas".

Finalmente, el presidente popular ha destacado "el apoyo, respaldo y protección del Gobierno del PP de Andalucía a la internacionalización de las empresas y la economía productiva".