PP de Diputación de Sevilla cree que Fernández "intenta justificar" su rechazo a la moción con un anuncio presupuestado

El portavoz del PP de Diputación, Martín Torres, atiende a los medios a las puertas del Salón de Plenos. - PP DE SEVILLA

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha afirmado que el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, pretende justificar su decisión de no apoyar la moción del Partido Popular para ayudar a los municipios afectados por el temporal, "anunciando ahora un supuesto plan provincial de obras y servicios", dotado con 25 millones de euros, que "en realidad ya estaba previsto".

El PP ha subrayado que "el PSOE ha rechazado ayudar a nuestros pueblos cuando más lo necesitaban y ahora intentan tapar este rechazo: el plan anunciado no es nuevo, ya que los 25 millones de euros a los que ha hecho referencia el presidente ya estaban incluidos en el presupuesto de 2026", señala la formación política en una nota de prensa.

"No se trata, por tanto, de una medida extraordinaria ni de una respuesta específica a los efectos del temporal, sino de una partida ya contemplada en las cuentas provinciales", ha añadido el portavoz del PP, Martín Torres, quien ha explicado que la cuantía anunciada "es muy inferior a la del ejercicio 2025, cuando el plan alcanzó los 100 millones de euros".

En opinión del PP, "no solo no refuerzan la ayuda, sino que la reducen de forma drástica respecto al año pasado". "Este anuncio responde únicamente a la necesidad de justificar su voto en contra y de desviar la atención tras haber rechazado una moción que buscaba dar una respuesta inmediata y contundente a los daños sufridos por infraestructuras, caminos rurales y servicios públicos básicos".

En la propuesta se se pedía usar parte del remanente de la Administración provincial, de más de 488 millones de euros, para reconstruir los municipios afectados por el temporal. "Los municipios necesitan hechos y financiación real, no anuncios reciclados ni partidas ya presupuestadas", ha concluido Martín Torres.