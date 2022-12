El PP fija "seis líneas rojas" para aprobar el presupuesto de Sevilla y pide conocer el grado de ejecución

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el PP negociará el presupuesto si el primer edil, Antonio Muñoz (PSOE), "acepta seis acuerdos indispensables para que la ciudad funcione", si bien "lo primero que tendría que haber hecho antes de presentar a la prensa las cuentas de 2023 es reunirse con los grupos de la oposición y entregarle toda la documentación para su análisis".

En este sentido, desde el Grupo Popular se ha remitido este martes al alcalde una "carta de queja" y se le ha exigido "que se le facilite toda la información al respecto, así como la ejecución presupuestaria completa", destaca en una nota de prensa. "Muñoz no tiene credibilidad para hablar de presupuestos cuando a 30 de septiembre, última fecha de la que disponemos de la ejecución presupuestaria, sólo tenía ejecutado el 22% de las inversiones en barrios, con los graves problemas y necesidades que presentan".

"El PP no ha rechazado los presupuestos y siempre velará por los intereses de la ciudad; por ello, desde hace meses, viene reivindicando las "líneas rojas" para la aprobación de las cuentas: incremento de la inversión en limpieza, patrimonio verde y seguridad, así como una bajada de impuestos, el cumplimiento con la ejecución presupuestaria y la reclamación oficial al Estado de las infraestructuras pendientes", subraya Sanz.

El candidato popular ha señalado que no tienen la documentación presupuestaria, por lo que "no sabemos, concretamente, las cifras reales del presupuesto ni conocemos en profundidad qué es lo que quiere y pretende hacer el alcalde". "Sí sabemos es que no realiza ninguna bajada de impuestos, la congelación de las tasas no es suficiente. Es necesario un presupuesto que contemple rebajas fiscales reales, teniendo en cuenta el futuro económico incierto que se espera".

De esta forma, Sanz ha reiterado que "el PP tiende la mano al alcalde para que la ciudad tenga presupuesto en tiempo y forma porque Sevilla está por encima de todo. Por el interés general de la ciudad estamos dispuestos a sentarnos a negociar siempre que se acepten esos seis puntos prioritarios e irrechazables para cambiar la ciudad y que empiece a funcionar".

En materia de seguridad, Sanz ha recordado que existe "un déficit de al menos 300 agentes de la Policía Local", por lo que el alcalde "tiene que comprometerse a convocar a antes de marzo de 2023, 236 plazas para que así esté cubierta la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al completo". Además, "debe comenzar en el primer trimestre del año la instalación de cámaras de videovigilancia en los parques" y llevar a cabo un plan anual de inversiones para mejorar y modernizar las instalaciones de la Policía Local.

ACUERDOS EN LIMPIEZA Y SEGURIDAD

El candidato popular ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los efectivos necesarios para incrementar la limpieza en la ciudad, "al menos 160 personas más para refuerzos de tarde, noche, fines de semana y festivos para recuperar el servicio de 24 horas/día y 365 días/año en los barrios de Sevilla", así como la renovación del 50% del parque total de contenedores, "unificando modelos que faciliten el mantenimiento y mejoren la estética".

Sanz plantea el incremento en un 50% del número de baldeadoras de bajo consumo de agua, la renovación y ampliación del número de equipos de lavado interior de contenedores de carga lateral y trasera, y la implementación de un nuevo servicio de mantenimiento de vehículos para reducir las averías que tienen parada a más de un 40% la flota de vehículos de Lipasam. "En resumen, un plan de inversiones de más de diez millones de euros y de incremento de gasto de unos siete millones de euros".

En materia de impuestos y ayudas al sector económico, se fija una bajada del 14,7% de los tipos diferenciados del IBI aplicables a inmuebles no residenciales, una bajada del coeficiente de situación del IAE y una revisión (a la baja) de la tasa de licencia de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Sanz ha recordado que el Ayuntamiento "pide préstamos para inversiones que después no lleva a cabo; todos los años sobran más de 150 millones de euros que no se gastan por incapacidad de gestión. No es justo que los sevillanos sigan pagando impuestos tan altos".

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

"El PSOE no puede dejar cada año más de 150 millones de euros sin ejecutar, los barrios no están para para seguir perdiendo inversiones, por lo que hay que llevar a cabo un plan de inversión de remanentes en estas zonas antes de que finalice el primer trimestre de 2023, para que este dinero no se quede sin ejecutar", ha añadido Sanz.

Asimismo, el candidato popular marca como prioridad la realización "de manera urgente" de una auditoria de todo el arbolado de la ciudad para, "posteriormente, actuar en los ejemplares en los que sea necesario, llevar un plan de mantenimiento y reposición de todos los alcorques vacíos".

En lo que a las infraestructuras se refiere, Sanz exige al alcalde el compromiso de reclamar "oficial y formalmente" al Estado la financiación de las líneas 2 y 3 de Metro, la conexión ferroviaria Santa Justa-Aeropuerto y un cronograma de actuaciones para la finalización de la SE-40.

Por último, Sanz ha destacado que "pretender presentar un presupuesto que será gestionado solo cinco meses por el actual gobierno puede hipotecar la política que quiera desarrollar un nuevo gobierno, por lo que son aspectos que hay que tener en cuenta antes de plantear cualquier acuerdo presupuestario y lo primero que debe hacer el alcalde Muñoz es poner a Sevilla por encima de todo", ha concluido.