El PP invoca el "compromiso" con la plantilla de Mersant y Gaya dice que la empresa está "dificultando" los pagos

La edil de Presidencia asegura que Mersant no aporta la documentación necesaria para acometer los "pagos directos" a los trabajadores

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante la comisión de control y fiscalización al Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, el PP ha reclamado al Ejecutivo local que cumpla sus "compromisos" ante las consecuencias de los incumplimientos de la empresa Mersant Vigilancia, adjudicataria de la seguridad de los colegios públicos y marcada por impagos a su plantilla, asegurando la concejala de Presidencia y Hacienda, Sonia Gaya, que la citada empresa está "dificultando" que el Consistorio pague directamente las nóminas pendientes.

Durante la sesión, el concejal del PP José Luis García ha avisado de que el pasado mes de marzo, el alcalde, el socialista Antonio Muñoz, se comprometía a que en las semanas siguientes, serían rescindidos "todos los contratos" adjudicados a Mersant para los servicios de seguridad de espacios como los colegios públicos, los centros de servicios sociales o diversos centros culturales como la Factoría Cultural del Polígono Sur, dados los "incumplimientos" de la entidad, marcada por los impagos a su plantilla.

También ha expuesto que el primer edil habría anunciado licitaciones "de urgencia para cubrir" los servicios encargados a dicha empresa e incumplidos por la misma, aludiendo además a gestiones para que las nuevas adjudicatarias de los contratos rescatados subrogasen a los empleados adscritos a Mersant y estudiar cómo "pagar" las deudas arrastradas por la entidad con su plantilla, que ha protagonizado diferentes protestas.

En ese sentido, el edil del PP ha manifestado que la situación suscitada por la deriva de Mersant se "está agravando" porque no constaría la rescisión del contrato relativo a la seguridad de los colegios, uno de los más importantes de los adjudicados a Mersant, no habría nuevas adjudicatarias de los contratos encomendados a la entidad y su plantilla "no ha visto un solo euro" de las nóminas impagadas por Mersant.

LA SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

Tras reclamar información sobre las gestiones al respecto, la socialista Sonia Gaya ha defendido que el contrato adjudicado a Mersant para la seguridad en los colegios públicos fue resuelto el pasado 13 de mayo, después de que el día 5 de ese mes fuese adjudicado un "contrato menor" para la conexión de los edificios educativos con un centro receptor de alarmas, como "transición" hasta una contratación de un contrato de mayor envergadura.

Actualmente, según ha defendido, está siendo tramitada la "declaración urgente del nuevo contrato" de sistemas de seguridad y custodia de llaves de los colegios públicos y, "con carácter inminente, se contratará un servicio de vigilancia presencial" para tales centros.

En cuanto a las seis nominas y una paga extraordinaria que adeuda Mersant a su plantilla, Gaya ha asegurado que la empresa "no ha concretado la cesión de créditos a los trabajadores ni ha facilitado la documentación necesaria" para estudiar cómo afrontar los pagos de las nóminas. "En muchos casos no han aportado ni las facturas", ha dicho, explicando que se trata de una documentación necesaria para acometer los "pagos directos" a los trabajadores.

"TODA LA PRESIÓN POSIBLE"

"Llamamos y no responden", ha dicho Gaya, asegurando que el Ayuntamiento está "haciendo toda la presión posible", incluso "persiguiendo" a la empresa, pero sin la documentación que no aporta Mersant no es posible el "abono directo" a los trabajadores de las nóminas impagadas.

En cualquier caso, ha recordado que el Ayuntamiento está "reteniendo todas las cantidades" con las que cuenta por parte de Mersant, como las garantías de los contratos, para destinar ese dinero al pago de los salarios. Finalmente, ha defendido que las nuevas adjudicatarias de los contratos rescindidos a Mersant están subrogando a los empleados, criticando el edil del PP los "meses transcurridos" sin que los trabajadores hayan podido contactar con los responsables municipales, mientras la edil ha asegurado que el Consistorio se ha estado reuniendo con los representantes sindicales de la plantilla.

"APRETAR UN POCO MÁS"

El concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja también ha preguntado en la sesión sobre este asunto, apostando por "apretar un poco más para intentar solucionar" el asunto, que se traduce en "verdaderos dramas" familiares.

Además, ha señalado la situación que se suscitará en materia de seguridad en los colegios durante el verano al no acudir nadie a los mismos, aconsejando al Gobierno local socialista no perder tiempo en buscar a los responsables de Mersant, porque según ha corroborado, los mismos no responden.