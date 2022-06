Marín trabaja en evitar que Moreno "tome la decisión" de meter a Vox en el Gobierno, "que le sentaría mal a Andalucía"

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Juan Marín, ha asegurado este miércoles, ante la posibilidad de que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, elija a Vox como socio de gobierno tras las andaluzas, que "pienso que no dudará en esa ecuación" porque "quiere ser presidente y contará con los escaños que necesita", de manera que se ha propuesto "impedir que tenga que tomar esa decisión, que le sentaría muy mal a Andalucía".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha colegido de esa alianza en el Gobierno andaluz de PP y Vox que supondría "un paso atrás, una enorme regresión en la forma de hacer política" a partir de "la crispación, el lío" que ha augurado se produciría tras sostener que "estamos metiendo dos gallos en el mismo corral" y que "uno de los dos ha de sobrevivir para gobernar en España", al tiempo que ha recriminado a Vox como "una falta de respeto" que haya situado las elecciones al Parlamento de Andalucía como "un trampolín para el gobierno de España".

Ante la hipótesis, que Moreno deslizó en una entrevista, de repetir elecciones, Marín ha sido contundente para afirmar que "eso no va a suceder", convencido de que "si gana las elecciones tiene que buscar alianzas, las buscará y las encontrará".

Cuestionado por el hecho de que Vox ha sido en la pasada legislatura un actor relevante en la política andaluza, por cuanto fue el primer Parlamento autonómico donde entró y ha sido el apoyo parlamentario para la coalición de PP y Cs, Marín ha replicado que "Vox con su abstención ha apoyado a Sánchez para el reparto de fondos europeos y no le hizo ascos a Abascal", aunque ha minimizado su influencia en Andalucía por el hecho de que "la aritmética te lleva a sacar adelante la gestión", pero ha blandido el papel que ha desempeñado Ciudadanos para "no traspasar ni una sola línea roja", que ha considerado que sin su partido "el PP sí lo hubiera traspasado".

El candidato de Cs ha proseguido argumentando sobre ese apoyo externo de Vox que "es lógico para cuestiones puntuales", para insistir en que "el problema es cuando sobrepasas tus principios", punto en que ha indicado que "lo he dicho muy claro: reeeditar el gobierno con el PP" de manera que "cuando los andaluces depositen su voto, saben lo que voy a hacer, es un contrato, es un compromiso con los ciudadanos".

Marín, ante la pregunta de por qué no ha rentabilizado Cs el gobierno de coalición, ha considerado que "hemos estado dedicado a la gestión y otros a hacer política de nuestra gestión", con la conclusión de su razonamiento de que "no hemos hecho tanto marketing, publicidad" y que "el PP ha hecho más marketing, publicidad que nosotros".

El vicepresidente de la Junta y candidato de Cs ha negado que la supervivencia de Cs esté en juego en el conjunto de España según el resultado de las elecciones andaluzas, para considerar que "somos necesarios" y que su espacio "no lo pueden ocupar conservadores y socialistas porque no son de centro" y que "estamos bipolarizados por la extrema derecha y la extrema izquierda y hace que el espacio de centro se achique", argumentos antes de exponer que "estamos en 400 ayuntamientos, estamos en muchos sitios y pase lo que pase vamos a seguir gobernando".

Preguntado por el hecho de que el PP no alude a Ciudadanos como potencial socio para la próxima legislatura, Marín ha trasladado que "gobernar en solitario no es sano", por lo que ha apuntado que "con las manos libres terminan metiéndose en los cajones, en los bolsillos de los ciudanos", en una referencia a la afirmación de Moreno durante la campaña de tener las manos libres para gobernar en solitario.

Marín ha concluido que sin la contribución de Andalucía la gestión "no podría haberlo hecho solo el PP porque no lo ha hecho en 40 años", para reivindicar que "la complicidad y la lealtad entre Juanma y yo era absolutamente necesaria", por cuanto ha apelado a "estar por encima de las siglas de los partidos y trabajar por los andaluces".

Sobre la posibilidad de que el PP intente el fichaje de dirigentes de Cs tras las elecciones andaluzas, Marín ha reaccionado con un "yo no", para precisar que "no puedo hablar por nadie", por lo que se ha reafirmado que "estoy en este proyecto y aquí voy a seguir", al tiempo que he relatado que "unos decían que iba a estar en el Gobierno de Susana Díaz, otros en la candidatura de Moreno Bonilla" y concluir que "sigo aquí, éste es mi proyecto, si Cs está en el Gobierno asumiré las responsabilidades que me correspondan", para indicar que "tengo vida fuera de la política, proyectos, tengo muchas ofertas", así como que "no he cobrado nunca el paro" después de que "empecé a trabajar con 11 años y ahora tengo 59".