El PP lleva al Pleno de Sevilla una moción en apoyo de Ceuta y Melilla que destaca los vínculos históricos y culturales

Archivo - El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, en el Pleno del Ayuntamiento. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará al próximo Pleno una moción en apoyo de Ceuta y Melilla, en defensa de su "españolidad", y para "poner en valor los vínculos históricos, culturales y humanos" que unen a Sevilla con ambas ciudades autónomas. Con este propuesta, que será debatida en la sesión plenaria de este jueves, el Ayuntamiento quiere manifestar su "solidaridad y cercanía" tanto con sus instituciones como con sus ciudadanos, "especialmente con los sevillanos de origen ceutí y melillense".

La moción, consultada por Europa Press, destaca en uno de los puntos del acuerdo que se someterá a votación, el hecho de "reafirmar el compromiso municipal con la convivencia, la seguridad y la plena efectividad de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y el ordenamiento jurídico".

El Pleno, en caso de que prospere la propuesta, "reconoce y reafirma que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y se encuentran plenamente sometidas a la Constitución Española, de conformidad con sus respectivos Estatutos de Autonomía" y rechaza al respecto "cualquier actuación, declaración o pretensión que, al margen de los procedimientos constitucionales y legales, tenga por objeto cuestionar o menoscabar la soberanía que corresponde al Estado español sobre ambas ciudades".

Asimismo, la moción recoge la voluntad de seguir impulsando y fortaleciendo, dentro del ámbito de sus competencias, las relaciones institucionales, culturales, sociales y económicas con las ciudades autónomas, "promoviendo iniciativas que permitan estrechar los vínculos entre sus ciudadanos".

Además, con esta propuesta que presenta el Grupo Popular, se quiere instar al Gobierno de España a garantizar la seguridad y la defensa de Ceuta y Melilla, así como la protección de sus ciudadanos, proporcionando los recursos humanos, materiales y operativos que resulten necesarios para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades y la protección de las fronteras españolas.

Del mismo modo, se reclama al Ejecutivo central que "ejerza plenamente" las competencias que le atribuyen la Constitución y las leyes "en materia de defensa y Fuerzas Armadas, seguridad pública, control de fronteras, inmigración y extranjería, nacionalidad, relaciones internacionales y demás ámbitos reservados al Estado, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las ciudades autónomas".

Por último, si la moción sale adelante, quedará recogido el reconocimiento y agradecimiento del Pleno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a las policías locales, a los servicios de emergencia y a los empleados públicos que desarrollan su labor en Ceuta y Melilla.