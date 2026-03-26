El PP de Sevilla aprueba su Comité de Campaña para las autonómicas y llama "a salir a ganar la mayoría suficiente"

El PP aprueba su Comité de Campaña para las autonómicas del 17M - PP

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado este jueves su Junta Directiva Provincial en la que se ha aprobado el Comité de Campaña de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha subrayado que este comité responde al objetivo de "activar todo el partido en la provincia y garantizar una campaña pegada al territorio y centrada en los ciudadanos".

En una nota emitida por el partido, Sánchez ha explicado que la provincia de Sevilla afronta estas elecciones "desde la fortaleza". El presidente provincial ha defendido que el modelo impulsado por el Gobierno autonómico ha permitido "situar a Sevilla y Andalucía en el centro de las oportunidades, con políticas centradas en las personas, el empleo y el desarrollo económico".

De cara a la cita electoral, el presidente del PP de Sevilla ha apelado a la movilización y a la responsabilidad del partido, asegurando que "tenemos un reto claro: volver a ganar las elecciones para garantizar estabilidad, seguir avanzando y consolidar el cambio en Andalucía".

Tal y como ha detallado el PP, el desglose de los miembros del Comité de Campaña Electoral aprobados por la Junta Directiva Provincial del PP de Sevilla muestra que el coordinador de Campaña será Agustín Aguilera, mientras que el cargo de coordinador adjunto lo desempeñarán Iván Pestaña y Juan Bueno.

