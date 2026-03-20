El PP de Sevilla condena las amenazas al personal sanitario en Bollullos y señala "la crispación social"

La vicesecretaria provincial de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén - PP SEVILLA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha condenado este viernes "de manera firme y rotunda" las amenazas y pintadas aparecidas en el consultorio de Bollullos de la Mitación (Sevilla) contra el personal sanitario.

Según ha indicado el partido en una nota, el partido considera los hechos como "absolutamente intolerables" y que "no tienen cabida en una sociedad democrática".

La vicesecretaria provincial de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha afirmado que "no todo vale en política ni en la defensa de la sanidad", y ha subrayado que "quienes están alentando el enfrentamiento y el descrédito del sistema sanitario están contribuyendo a generar situaciones de tensión que acaban pagando los profesionales".

"Condenamos sin matices cualquier ataque, amenaza o señalamiento a quienes dedican su vida a cuidar de los demás. Los sanitarios merecen respeto, protección y reconocimiento, nunca intimidación", ha subrayado.

Asimismo, Guillén ha asegurado de que "la situación que estamos viendo no es casual", y ha señalado directamente al Gobierno de España.

"El Gobierno de Sánchez lleva meses sin escuchar a los médicos, sin atender sus reivindicaciones y sin ofrecer soluciones reales a los problemas del sistema sanitario. Esa dejadez está generando un clima de frustración y crispación entre los ciudadanos", ha afirmado.

En este sentido, ha insistido en que "cuando se ignoran las necesidades de los profesionales y se bloquean soluciones, se alimenta una tensión social que nunca puede dirigirse contra quienes están en primera línea atendiendo a los pacientes".

La dirigente popular ha señalado que "utilizar la sanidad como arma política, fomentar el enfrentamiento o señalar a los profesionales solo conduce a escenarios como los vividos en el municipio de Bollullos de la Mitación, que son absolutamente intolerables".

Asimismo, ha reclamado "responsabilidad a todas las administraciones" y ha exigido que "se deje de alentar el conflicto y se trabaje con rigor para proteger tanto a los profesionales como a los pacientes".

Además, Gloria Guillén ha querido poner en valor el manifiesto leído recientemente en el Distrito Aljarafe-Sevilla Norte, donde los profesionales sanitarios han explicado que "las agresiones no solo afectan directamente a quienes las sufren, sino que repercuten en el conjunto del sistema sanitario, generando miedo, deteriorando el clima laboral y pudiendo comprometer la calidad de la atención a los pacientes", subrayando que ningún contexto de tensión puede justificar la violencia.

"Desde el Partido Popular de Sevilla vamos a estar siempre del lado de nuestros sanitarios, defendiendo su labor, su dignidad y su seguridad. La violencia no se justifica ni se silencia, se condena y se denuncia", ha concluido Guillén.