El PP de Sevilla critica que el PSOE "no quiso metro ni para Bellavista ni el Cortijo del Cuarto" en el trazado de 2011

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. Foto de archivo. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que el PSOE de la Junta de Andalucía "dejó fuera" a Bellavista y el Cortijo del Cuarto del trazado del metro planteado en 2011.

En respuesta a la concejala del grupo municipal socialista, Carmen Fuentes, que este lunes ha solicitado que el metro vaya soterrado por Bellavista y Los Bermejales, la formación ha precisado en una nota de prensa que el gobierno de Juanma Moreno "ha puesto en marcha la actualización" del proyecto de la Línea 3 Sur y "dará respuesta a la reivindicación histórica" de dichos barrios que, pese a contar con una "notable densidad de población" y una "consolidada demanda de transporte público", fueron "excluidos" del trazado original.

Además, ha detallado que la propuesta también ha sido diseñada para "atender otras necesidades" como la conectividad con la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas, así como el desarrollo residencial y urbano en proceso de consolidación, para garantizar así una infraestructura de transporte "acorde con el crecimiento de la ciudad".

Al hilo, ha señalado que el proyecto se encuentra actualmente en un "periodo de alegaciones" para atender las propuestas y observaciones de vecinos, entidades y colectivos afectados, con el objetivo de que el resultado final responda de la forma "más completa posible" tanto a las necesidades reales de la población como a las posibilidades técnicas. Asimismo, ha asegurado que la futura red de metro de Sevilla será un "elemento vertebrador" de la movilidad metropolitana.