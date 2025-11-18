El PP de Sevilla defiende la "apuesta real" de la Junta con la climatización de 720 centros de la provincia

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado este martes "la apuesta real y en firme" de la Junta de Andalucía con la "mejora" en las infraestructuras de los centros educativos a través del plan 'Mejora tu centro'. El proyecto recoge una dotación de casi 12 millones de euros para la climatización de 720 colegios de la provincia.

Según una nota remitida por el partido, la climatización de las aulas es una "demanda histórica! que se ha conviertido en una "apuesta" por parte del gobierno andaluz para "avanzar en la igualdad de oportunidades". La dotación económica de este nuevo programa viene a completar el ya puesto en marcha 'Plan de Bioclimatización'. Ambas iniciativas persiguen el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas.

Sánchez ha explicado que el plan permite que cada centro adapte las actuaciones a sus necesidades reales. "De esta manera se convierte en uno de los programas de mayor adaptabilidad, permitiendo soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación, ante la diversidad climática que existe en los centros educativos del conjunto andaluz", ha indicado.

En esta línea, el presidente del PP de Sevilla ha asegurado que los fondos podrán destinarse a la instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombras y áreas verdes, a mejorar el aislamiento térmico, a la instalación de sistemas de ventilación y climatización, o a la adecuación de instalaciones eléctricas y otras necesarias derivadas de las intervenciones.

Asimismo, ha detallado que los centros beneficiarios de este programa son los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, los centros específicos de Educación Especial, los conservatorios de música y danza, los centros de Educación Permanente (Ceper), los centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional, las residencias escolares, los centros de enseñanzas de Régimen Especial y las escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

En este sentido, ha informado que la dotación económica está detallada por municipios y ha señalado algunos ejemplos como son: 191.032 euros para 9 centros de Arahal; 210.879 euros para 12 centros en Coria del Río; 100.967 euros para 4 centros en Constantina; 793.844 euros para 51 centros en Dos Hermanas; 69.423 euros para 4 centros en Cazalla de la Sierra; 176.691 euros para 8 centros de Estepa; 302.388 euros para 19 centros de Utrera; 187.869 euros para 15 centros en Morón de la Frontera; 56.937 euros para 3 centros en Burguillos; 133.350 euros para 10 centros en Osuna; o 3.240.415 euros para un total de 186 centros en la capital andaluza.