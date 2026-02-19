El PP de Sevilla destaca la inversión en educación de 57,2 millones del Gobierno andaluz en los últimos meses

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP provincial, Gloria Guillén. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha subrayado la inversión "sin precedentes" realizada por el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, en materia educativa en la provincia, que alcanza los 57,2 millones de euros en los últimos meses, destinados a la mejora de infraestructuras equipamientos y materiales en centros educativos.

En una nota de prensa, la vicesecretaria de Educación y Sanidad, Gloria Guillén, ha subrayado que "esta inversión demuestra con hechos el compromiso real del Gobierno andaluz con la educación pública en nuestra provincia frente a años de abandono y falta de planificación del socialismo".

Además, Guillén ha recordado que, en el conjunto de Andalucía, la Junta ha destinado 267,6 millones de euros a estas actuaciones, de los cuales el 21,3% corresponden a la provincia de Sevilla, "una cifra que refleja el compromiso del Gobierno de Moreno con la política educativa".

Según, ha detallado, del total invertido en la provincia, 12 millones de euros se han destinado a la mejora de la climatización en colegios e institutos, 37 millones de euros a la implantación de aulas digitales y 8, 2 millones de euros a mejoras generales de los centros y dotación de materiales, con actuaciones ejecutadas en los 106 municipios sevillanos.

"El hecho de que todos los municipios de la provincia hayan recibido inversiones educativas en solo dos meses evidencian una gestión planificada y una apuesta clara por el fortalecimiento del sistema educativo público".

Por otro lado, la vicesecretaria de Educación y Sanidad, Gloria Guillén, ha añadido que esta inversión se suma al esfuerzo realizado en los últimos seis años, periodo en el que la Junta de Andalucía ha destinado 122 millones de euros a obras en 439 centros educativos de la provincia.

De esa cantidad, más de 51 millones de euros se han empleado en la construcción de 12 centros educativos públicos. Actualmente, la provincia cuenta con ocho nuevos centros de Infantil y Primaria (CEIP) y un centro público integrado de Formación Profesional (CPIFP). En la ciudad de Sevilla, además, se han ejecutado 173 actuaciones con un presupuesto superior a 30 millones de euros.

Para finalizar, Guillén ha destacado que "El PP en Andalucía está modernizando las infraestructuras educativas y reforzando la autonomía de los centros, permitiéndoles atender de forma directa sus necesidades y mejorar las condiciones de aprendizaje del alumnado sevillano".