PP Sevilla destaca que Moreno "cumple" con la ciudad tras el "desbloqueo" de proyectos como el Metro o la Cartuja

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado este lunes que Juanma Moreno "cumple" con la ciudad tras el "desbloqueo" de cinco proyectos "de gran importancia" como la línea 3 del Metro, el tranvía de Alcalá, el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, la reforma del Estadio de la Cartuja y la rehabilitación de las Atarazanas.

En una nota de prensa remitida por el partido, Sánchez ha subrayado "el trabajo constante y el diálogo" de la Junta para sacar adelante los proyectos después de "décadas de abandono de los anteriores gobiernos socialistas".

En esta línea, ha subrayado en especial "el impulso" a la red de metro, que según Sánchez es " una insignia del trabajo constante en el que no ha habido un solo día sin avances, consiguiendo además la colaboración entre administraciones".

Actualmente, los trabajos se centran en Pino Montano desde donde la Línea 3 Norte de Metro llegará hasta el Prado de San Sebastián, con una previsión de transporte de más de 13 millones de pasajeros anuales. Además, este mismo mes, también, se ha presentado el nuevo trazado de la Línea 3 Sur, con un trazado que incluye paradas en Palmas Altas y Bellavista; y se han iniciado los estudios de la Línea 2, con un estudio de alternativas que proyecta ampliar el recorrido hasta el Aljarafe.

También sobre movilidad ha destacado el avance en los trabajos del tranvía de Alcalá de Guadaíra. Ha reseñado el "buen ritmo" de las obras y ha indicado que los primeros trenes del tranvía llegarán en 2026, siendo a finales de este 2025 cuanto está prevista recepción de las vías para los 12,5 kilómetros del recorrido.

Por otro lado, Sánchez ha subrayado el proyecto del Estadio de La Cartuja que "ha pasado del planteamiento de derribo por parte del PSOE, a un estadio reformado con una gran actividad deportiva y cultural, situando a Sevilla en un punto clave de grandes eventos". Recientemente, la administración autonómica ha anunciado una nueva inversión, en esta ocasión de 8,5 millones de euros para mejorar los accesos, cantidad que se suma a otras partidas económicas anteriores.

Además, el presidente popular ha señalado el "importante hito" de la rehabilitación y puesta en funcionamiento del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Quiñones. Un centro hospitalario que "ha permanecido cerrado casi dos décadas por la desidia y desgobierno socialista en la administración autonómica". Por otro lado, ha destacado la restauración de las Atarazanas que "ha contado con un presupuesto de casi 20 millones de euros en colaboración público-privada".

Finalmente, Sánchez ha afirmado que los Presupuestos de la Junta de Andalucía 2026 para Sevilla "son toda una declaración de intenciones del presidente Juanma Moreno". "Nuestra provincia contará con un volumen inversor que roza los 1.000 millones de euros, las cuentas más altas de la historia", ha concluido.