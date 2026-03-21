PP de Sevilla pide la dimisión del portavoz del PSOE de Mairena del Alcor por "bulo y difamación" contra Ricardo Sánchez

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha pedido la dimisión del portavoz socialista de Mairena del Alcor, Pedro Madroñal, por el "bulo y la campaña de difamación" contra el presidente provincial de la formación y exalcalde de dicha localidad, Ricardo Sánchez, en relación con el caso del tanatorio. En este sentido, el secretario general de los populares en Sevilla, Agustín Aguilera, ha afirmado que "quien perpetra ese montaje no puede seguir siendo cargo público", ante la "manipulación" del PSOE de las pruebas presentadas.

En un comunicado, Aguilera recuerda que la Guardia Civil ha constatado que las fotografías difundidas y utilizadas como prueba por el PSOE "no se corresponden con la realidad, sino que se trata de un tanatorio de otro municipio de Andalucía". Se trata de "fotografías que fueron manipuladas, además, para intentar que no se descubriera la mentira".

Así las cosas, y tras exigir explicaciones inmediatas al PSOE de Sevilla, el secretario general, Javier Fernández, "no sólo sigue sin dar explicaciones, sino que además nadie en el PSOE ha depurado responsabilidades ante un hecho tan grave y que no puede permitirse en un cargo público: mentir y urdir una trama falsa contra personas honestas".

Por ello, desde esta formación reiteran la exigencia al PSOE para que dé "explicaciones inmediatas" y piden la dimisión del portavoz socialista en Mairena, "quien además tiene un cargo en la ejecutiva socialista siendo secretario de Salud y Consumo del PSOE de Sevilla".

En opinión de Aguilera, "es deleznable la rapidez con la que los máximos dirigentes socialistas salieron en tromba para dar difusión a algo que sabían que era una absoluta mentira, y que ahora descubierto y hecho público el engaño socialista, todos callan y no rectifican". "El intento de escarnio público y de manchar la reputación de personas honestas no puede quedar impune", ha subrayado.