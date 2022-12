El PP de Sevilla proyecta una ciudad "más accesible e inclusiva" con 60 medidas destinadas a personas con discapacidad

El plan contempla acciones para eliminar obstáculos de la vía y edificios públicos y permitir el acceso al empleo del colectivo

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, proyecta una ciudad "más accesible e inclusiva" con 60 medidas que eliminarán obstáculos y permitirán la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad.

Sanz ha presentado este jueves, con motivo de la semana de las personas con discapacidad, cuyo día internacional se celebra el próximo día 3, su propuesta para que Sevilla sea una ciudad "más accesible e inclusiva". Al acto han asistido más de una decena de entidades --Niños con Amor, Aspathi, Centro Psicopediatria, Asperger Sevilla, Aspanri Down, Autismo Sevilla, Sociedad personas sordas, Asedown, Wide Horizons Proyects, Dace Sevilla, Alcalá Accesible, Aturem, Eliminando Barreras y la Fundación Antonio Guerrero-- y ha sido presentado en Aspanri, según informa en una nota de prensa.

Sanz ha explicado que "el diseño y la funcionalidad de la ciudad en la que vive una persona con discapacidad física va a facilitar o impedir su inclusión en la sociedad, sus posibilidades de encontrar trabajo y de ser lo más independiente posible". Por ello, en mi proyecto de ciudad apuesta por una "ciudad más accesible, más humana, más cercana y más igualitaria".

El candidato del PP a la Alcaldía ha manifestado que "quiero una ciudad accesible para todos. Una ciudad sin barreras arquitectónicas, en la que las personas con discapacidad o movilidad reducida no se encuentren con obstáculos en su rutina diaria", ha añadido. "Quiero que cualquier persona pueda circular por Sevilla sin problemas ni obstáculos. En pleno siglo XXI las grandes capitales deberían cumplir con las normas de accesibilidad universal pero nada más lejos de la realidad. No podemos consentir que Sevilla no cumpla con las normas ni con los cupos establecidos".

Sanz ha reconocido que adaptar una ciudad supone "cuantiosas inversiones", pero es "necesario y obligatorio hacerlo", ya que todos los ciudadanos "tienen el mismo derecho a disfrutar de su ciudad". En este sentido, la citada propuesta contempla 60 medidas para que Sevilla sea una ciudad más accesible en la vía pública, edificios, equipamientos, transporte público, comercios, vivienda, turismo, cultura o centros deportivos, por ejemplo; así como medidas para el acceso al empleo de las personas con discapacidad y apoyo a sus familias.

En primer lugar, para que Sevilla sea una ciudad más accesible "lo primero que haré es poner en marcha un servicio de inspección para que todas las obras municipales se ejecuten con los objetivos marcados en la Ordenanza Municipal de Accesibilidad, que habría que actualizarla". Al igual que se elaborará un 'Plan Municipal de Accesibilidad', "que se hará con las indicaciones y de los colectivos de discapacidad".

Además, "realizaremos todos los ajustes razonables en espacios y edificios públicos así como en los servicios públicos, se dotará a Sevici de bicicletas adaptadas; al tiempo que ejecutaremos itinerarios accesibles, seguros, con indicaciones visuales, sonoras y señalética adaptada e instalaremos áreas infantiles inclusivas", ha destacado el candidato popular.

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN

Entre las medidas contempladas en este plan de accesibilidad, está el aumento del número de viviendas accesibles en construcción de Emvisesa, la creación de una bolsa de alquiler y programa de ayudas para adaptar las viviendas, así como adjudicar viviendas tuteladas en las promociones de la empresa pública.

"Adecuaremos los elementos de información y comunicación corporativos a los criterios de accesibilidad universal; ofreceremos el servicio de intérprete de lengua de signos española en los organismos municipales y un servicio de información y orientación jurídica básica en los distritos", ha subrayado Sanz.

Con el programa 'Una ciudad para todos', "pondremos en marcha un servicio para crear un inventario de edificios y espacios públicos para medir la accesibilidad". Con este programa "sabremos qué edificios son accesibles y cuáles no y pondremos en marcha a los servicios municipales para hacerlo accesible en el menor tiempo posible".

Por otra parte, se recoge un centro de intermediación telefónica para personas sordas o con discapacidad auditiva o de fonación. Además, se mejorará el servicio de intérprete que da el 010, y se potenciará la oficina de accesibilidad.

La propuesta también contempla medidas para fomentar la movilidad en la ciudad de las personas con diversidad funcional. "Para ello desarrollaremos distintas aplicaciones para móviles como AcessHispalis o Percispalis para que puedan moverse de forma segura por la ciudad ya que la éstas aplicaciones le indicarán cuál es la ruta más accesible, cómo llegar al destino o si hay calles con obras". Aplicaciones también adaptadas para personas invidentes. También destaca la app 'Tussam-Avísame' para que puedan usar transporte público de una forma fácil.

Además, "los semáforos serán sonoros, habrá plazas de aparcamiento PMR en todos los edificios municipales, e instalación de pictogramas y accesibilidad en los locales públicos, así como nuevos avisadores acústicos de pasos de cebra en los lugares que se detecten en consenso con los colectivos", ha anunciado Sanz, al tiempo que ha asegurado su propósito de realizar un plan para mejorar la accesibilidad en las paradas de Tussam así como en los propios autobuses.

ACCESIBILIDAD EN EL DEPORTE Y LA CULTURA

Sanz ha señalado su intención de llevar a cabo medidas para un "acceso accesible al deporte, a la cultura, a actividades de ocio o al turismo". Para ello, "revisaremos las condiciones de acceso a los centros deportivos, ampliaremos la oferta de clases y escuelas deportivas municipales dirigidas para personas con discapacidad".

En lo referente a la cultura vamos a mejorar el acceso a los distintos contenidos de las producciones artísticas que realice el ICAS o el Ayuntamiento, adaptando los diferentes contenidos a las necesidades de las personas con discapacidad para que puedan acceder a las distintas actividades y espectáculos como cualquier ciudadano. "Todos los museos serán accesibles", ha concluido.

Y, en cuanto al empleo, adoptaremos las medidas necesarias "para que se cumpla la reserva de plazas legal en puestos de trabajo del Ayuntamiento para personas con diversidad funcional; prácticas laborales y formativas en el Consistorio, contratos especiales, y convenios de colaboración con entidades del sector".

"Aumentaremos la inserción laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social en la plantilla del Ayuntamiento de Sevilla a través de convenios, planes de empleo y programas de becas. Llevaremos a cabo contratos de servicios con los centros especiales de empleo de nuestra ciudad para que presten servicios al Consistorio: el 10% de los contratos municipales se harán a través de los centros especiales de empleo", ha concluido.