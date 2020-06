El PP de Sevilla reclama que los periodistas deportivos puedan acceder a los partidos oficiales de fútbol

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha reclamado este martes al Gobierno central que permita a los profesionales del sector de la información el acceso directo a los partidos oficiales de fútbol para cubrir los mismos, temiendo que una "prohibición" por la pandemia de coronavirus Covid-19 responda a un mero "beneficio" en favor de la Liga de Fútbol Profesional, para que tal entidad ostente el "monopolio" de la distribución de las imágenes de los encuentros.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el secretario general del partido, Juan de la Rosa, han mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Sevilla, Javier Blázquez, y el vocal responsable de fotógrafos de la entidad, Juan José Úbeda, trasladando el apoyo del PP sevillano a las reivindicaciones de estos profesionales, con motivo de la reanudación de los encuentros de fútbol el día 11 de junio.

La presidenta popular ha criticado que con las nuevas medidas de seguridad implantadas por el Ministerio de Sanidad, con estadios vacíos y sin público, pese una "prohibición" inicial a que los profesionales del sector de la información puedan acceder a los recintos deportivos e instalaciones de los clubes para cubrir los encuentros y eventos en la materia, en el marco de las prevenciones contra el coronavirus Covid-19.

En ese sentido, ha mostrado sus sospechas de que "los motivos sean meramente económicos y para el beneficio de la Liga de Fútbol Profesional y no sanitarios como pretenden mostrar". "Porque no tiene sentido que si los periodistas han podido acceder durante toda la pandemia y el estado de alarma a hospitales, sesiones parlamentarias, servicios funerarios y en cualquier lugar que fuera de interés periodístico, ahora que comienza los partidos oficiales no se les permita el acceso". "Una situación que solo se puede explicar por el beneficio económico que supone para la LFP el monopolio en la distribución de las imágenes", ha enfatizado.

CUESTIÓN DE "DERECHOS"

"El gobierno de Sánchez parece que se olvida de que existen derechos fundamentales que deben ser protegidos por encima de todo, algo que no han cumplido desde hace tres meses y que en el caso de los eventos deportivos se muestra aún más alarmante porque lo que se les prohíbe a estos profesionales es la libertad de prensa y lo que limita a todos los ciudadanos es el derecho de información", ha resumido, avisando de que esta situación implica una "merma importante" en las retribuciones de los aproximadamente 200 profesionales del periodismo deportivo de la provincia de Sevilla.

Así, ha pedido al Gobierno central que "levante esta prohibición inadmisible y permita el acceso de los periodistas deportivos a los partidos oficiales de fútbol".