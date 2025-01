El PP de Sevilla señala que "no va a permitir que Montero blanquee su pasado de maltrato a Sevilla"

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que la candidata para liderar del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, "no puede borrar todo lo que está en la hemeroteca, no puede ocultar su castigo a nuestra tierra". Así lo ha afirmado durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Sevilla donde ha subrayado que "desde el PP no vamos a permitir que blanquee su pasado de maltrato a la ciudad".

En este sentido, ha señalado que "como ministra ha sido la defensora de la amnistía de los delincuentes separatistas catalanes o la artífice de una financiación singular para Cataluña para contento de sus socios de Junts y Esquerra, entre otros ataques a la democracia y al principio de igualdad territorial".

De este modo, ha indicado que "no se puede olvidar que, como consejera, además, provocó un agujero de 6.700 millones de euros en la Sanidad andaluza, o los más de 6.000 millones en facturas impagadas, que originaron otros 700 millones en intereses de demora".

Además, Ricardo Sánchez ha subrayado que "ha sido y es la ministra más antisevillana de la historia de la democracia y una defensora a ultranza de los encausados y condenados en el mayor caso de corrupción de Andalucía: los ERE"

Así, ha lamentado el popular que "ese es el currículum de la señora Montero, que no regresa por voluntad propia, vuelve por imposición de su presidente, supeditando, obviamente, los intereses de los andaluces a costa de los de su partido".

Ricardo Sánchez ha resaltado que, por el contrario, "el PSOE no puede ocultar una gran verdad, a Sevilla le va muy bien con el Gobierno de Juanma Moreno" porque "los intereses de los sevillanos están en buenas manos".

"No ocurre lo mismo" --ha continuado-- "con la gestión del presidente de la Diputación de Sevilla que sigue, por ejemplo, manteniendo el Consorcio Provincial de Aguas". "El señor Fernández sigue manteniendo este chiringuito inútil, una agencia de colocación de socialistas veteranos que dedica más del 91% de su presupuesto al capítulo 1, a personal".

El PSOE está "centrado en sus intereses partidistas y políticos y en blanquear los turbios asuntos en los que se encuentran inmersos socialistas destacados e incluso familiares del propio president"e. En contraposición a ello, "el PP trabaja por los intereses de los sevillanos", ha defendido Ricardo Sánchez, quien ha señalado que "muestra de ello es la provincialización de los presupuestos de la Junta de Andalucía".

La Junta, gobernada por Juanma Moreno, ha permitido "el despegue económico de nuestra tierra". En el caso de Sevilla, "es la provincia que más aporta al crecimiento del sector exterior de España, con unas ventas récord, y es también la provincia que lidera la caída del paro andaluz".

Para finalizar, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha manifestado que "desde el PP de Sevilla debemos seguir trabajando, desde el compromiso y la sensatez para mejorar la vida de las personas y para ello es fundamental hacer del PP de Sevilla el partido hegemónico en nuestra provincia".

Por su parte, el secretario general del PP de Sevilla, José Ricardo García, ha resaltado las bondades de la Vía Andaluza, "una vía puesta en marcha por Juanma Moreno que funciona y Sevilla, junto al resto de provincias, es parte integrante y fundamental del proceso".

"Los que formamos parte del PP de Sevilla sabemos de las demandas, necesidades e intereses de los sevillanos, de nuestros vecinos y, por tanto, de la provincia y en ello trabajamos para mejorar la vida de los vecinos", ha incidido García.

Además ha destacado que "ni Sevilla, ni Andalucía pueden formar parte de la ambición desmedida y sin escrúpulos de Pedro Sánchez. El PSOE pretende blanquear sus actos en tiempos pasados que tanto daño han hecho a la provincia y al conjunto de Andalucía".

Finalmente, "ya no está aquí la Sevilla de los ERE, sino la Sevilla que lidera, que avanza y crece, una provincia referente a nivel nacional e internacional. Y todo ello, gracias a las políticas puestas en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno", ha finalizado el secretario general del PP de Sevilla, José Ricardo García.