El PP supedita la festividad de San Fernando a que coincida un festivo en la Feria de Abril, como el 1 de mayo

La oposición ha recordado que el apoyo de PP a esta moción se supeditaba "al apoyo de Vox para el modelo de Feria tradicional"

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este jueves, ha aprobado con el voto a favor de PP y Vox declarar como Fiestas Mayores los días de San Fernando y de la Inmaculada Concepción, supeditando la festividad local del día de San Fernando a que ya haya una día festivo nacional en la Feria de Abril, como el 1 de mayo. Una moción presentada por el Grupo Municipal Vox y apoyada por el Gobierno local del PP --que este miércoles sacaron adelante los presupuestos de la ciudad de 2025-- en la que PSOE y Con Podemos-Izquierda Unida ha recordado que Vox condicionaba el apoyo del PP a que el día de San Fernando fuese festivo local, "para aprobar el modelo de Feria tradicional".

El concejal del Grupo Municipal Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, han reivindicado que San Fernando "es el patrón de Sevilla y se proponen una serie de actos en torno a su figura" y la Inmaculada Concepción se presenta "como un culto que arrancó en la Edad Media y que actualmente es un dogma de la ciudad representado en numerosas hermandades o incluso en el título de 'Ciudad Mariana'". Así, ha reseñado que en la propuesta se incluye como punto el compromiso "firme e ineludible" del Partido Popular para que "se recupere en la medida de lo posible que en el próximo ejercicio se recupere el día efectivo de San Fernando".

En este sentido, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel María Alés, ha señalado que "por supuesto, cada vez que haya un festivo en la Feria de Abril, el festivo local será la festividad de San Fernando". Además, ha hecho hincapié en que "la reclamación de festividad local se eleva a Fiesta Mayor que trasciende más allá del calendario". Alés también ha apoyado que tanto la Inmaculada Concepción, como San Fernando, "merecen ser Fiesta Mayor de Sevilla, poniendo el foco, no solo en la cuestión religiosa, sino cuanto la sociedad se implica en esta festividad ambas con arraigo civil".

El Gobierno local ha sellado su compromiso "a dar cada vez más visibilidad a la figura de San Fernando tanto en los centros educativos como en actividades culturales en toda la ciudad y durante todo el calendario al patrón de Sevilla".

"DE FESTIVO LOCAL A FIESTA MAYOR"

El concejal del PSOE, Juan Carlos Cabrera, ha señalado que "nadie pone en duda la relevancia de San Fernando en la ciudad de Sevilla y el dogma de la Inmaculada Concepción, pero lo que se propone es que sea Fiesta Mayor y una Fiesta Mayor es una cosa y una efeméride importante para la ciudad, otra". Además, ha recordado que "Vox ha pasado de apoyar un cambio del modelo de Feria sino se reconocía como festivo y lo han cambiado por fiesta mayor". Así, "Vox olvida sus peticiones en el pacto presupuestario y lo cambian por Fiesta Mayor" y ha pedido al PP que "no se deje arrastrar por Vox".

Por su parte, el concejal de Con Podemos-Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha señalado que "esta propuesta lleva a la edad media, una época que Vox añora, pero estamos en 2025 y resulta rancia". Además, "nombrar ambos días como Fiestas Mayores no responde a una lógica popular, no es una demanda social, sino un intento de instrumentalizar las festividades para marcar su sesgo ideológico que no corresponde a una Sevilla diversa y plural".

En este sentido, ha criticado que "proponen un incremento presupuestario de 100.000 euros que no se sabe si estará en alguna partida presupuestaria ocultas, mientras que la ciudad presenta retos mucho más urgentes como una falta clara de recursos en los servicios sociales, problemas de vivienda o carencias en barrios desfavorecidos".