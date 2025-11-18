Presentado el Diagnóstico de la Distribución Urbana de Mercancías en Sevilla

El delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha asistido este martes a la presentación del Diagnóstico de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha asistido este martes a la presentación del Diagnóstico de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en Sevilla, elaborado por Aecoc en virtud del acuerdo firmado con el Consistorio el pasado mes de enero y que supone "el primer documento técnico que ofrece una radiografía precisa de la situación actual de la logística urbana en la ciudad".

Según una nota remitida por el Consistorio, Pimentel ha destacado que el actual gobierno municipal es el "primero en tomarse en serio" la configuración de la DUM. "Constituye un primer paso de gran valor técnico, que debe ser estudiado en profundidad por el Ayuntamiento para determinar, sobre esa base, la mejor configuración posible de la carga y descarga en la ciudad", ha afirmado.

En esta línea, el delegado de movilidad ha señalado la necesidad de "compatibilizar la actividad económica esencial de la distribución con una movilidad ordenada y sostenible". Asimismo, ha indicado que cualquier medida futura "deberá mantener la mirada sobre la diversidad empresarial, garantizando el suministro a establecimientos esenciales y compatibilizando la logística con los usos residenciales y de ocio".

Pimentel ha asegurado que el objetivo es avanzar hacia un modelo de distribución urbana "más eficiente, sostenible y equilibrado, que refuerce la competitividad económica y la calidad de vida de los vecinos".