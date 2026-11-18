Foto de autoridades durante la inauguración de la XXXVI edición de SICAB en en FIBES, a 17 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El SICAB, salón internacional del caballo, ha inaugurado su XXXVI edición. Más de 250.000 personas visitarán es - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha asistido a la inauguración, este pasado martes, de la 36º edición del Salón Internacional del Caballo (Sicab), que se celebra hasta el próximo domingo, 22 de noviembre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

A su llegada, Ana Mestre fue recibida por el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce), entidad organizadora del Salón, Carlos Bohórquez Domecq, según ha informado el Parlamento en una nota.

"Sicab nos permite acercarnos al trabajo de quienes crían, cuidan y preparan a estos caballos. Desde el Parlamento queremos seguir colaborando con Ancce para dar a conocer el papel que desempeñan en la vida de tantos municipios andaluces", ha destacado la presidenta del Parlamento de Andalucía.

Desde la Cámara autonómica subrayan en esta línea que Sicab ofrece a los criadores de Andalucía y del resto de España un escaparate para mostrar sus ejemplares en el Campeonato del Mundo de Morfología y compartir conocimientos sobre la cría del caballo de Pura Raza Española en sus jornadas técnicas. Según Ancce, Andalucía concentró en 2025 el 47% de las nuevas altas de ganaderos españoles en el Libro Genealógico de la raza.

Tras el acto oficial, la presidenta ha asistido al espectáculo ecuestre, que ha incluido una exhibición de Santi Serra con caballos en libertad y el estreno de un número de Laury Tisseur y Kenzy.

El programa ha reunido también a El Chamo, Rafael Arcos en una exhibición de doma vaquera, junto a un número de volteo cosaco, una actuación de Sebastián Fernández inspirada en el toreo a caballo, y una exhibición de enganches con Juan Robles y Pedro Mata, entre otros cocheros.