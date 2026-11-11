La presidenta del Parlamento realiza en Sevilla una visita institucional a La Macarena y valora su labor social

La presidenta del Parlamento, Ana Mestre, junto al hermano mayor de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, Fernando Fernández (2d), durante una visita institucional. A 10 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha realizado una visita institucional a la Hermandad de la Macarena en Sevilla, donde ha sido recibida por su hermano mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, y ha valorado su labor social.

Según ha informado el Parlamento en una nota, Ana Mestre ha visitado el interior de la basílica y el camarín de María Santísima de la Esperanza Macarena. A continuación, ha firmado en el Libro de Honor de la hermandad y ha mantenido un encuentro institucional en el museo de la cofradía.

"La Macarena forma parte de la historia de Sevilla y de la memoria de muchas familias andaluzas. Esta visita nos permite reconocer el trabajo de quienes cuidan ese patrimonio y mantienen viva una tradición que han recibido de generaciones anteriores", ha señalado la presidenta del Parlamento andaluz.

La visita ha servido también para recordar el vínculo histórico de la hermandad con el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede actual del Parlamento andaluz. En torno a 1761, la cofradía se instaló temporalmente en la iglesia del hospital mientras se realizaban obras en su capilla de la parroquia de San Gil.

Ana Mestre ha destacado la labor social de la hermandad, que impulsa la Casa de la Esperanza. El proyecto prevé habilitar un espacio de 800 metros cuadrados en las inmediaciones de la basílica para desarrollar, entre otras iniciativas, programas de inclusión social y educativa, apoyo a las personas mayores y asistencia sanitaria.

"Quiero agradecer a la hermandad su acogida y reconocer el compromiso de quienes dedican su tiempo a acompañar a las personas que atraviesan dificultades. Esa labor, que se desarrolla durante todo el año, es una parte esencial de lo que la Macarena aporta a Sevilla y a Andalucía", ha concluido Ana Mestre.