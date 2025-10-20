Presidente de Diputación de Sevilla defiende el papel de estas entidades en "la cohesión social, territorial y digital"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, acude a la sesión ordinaria de la comisión De Cabildos y Consejos Insulares, celebrada en la sede de la entidad provincial de Jaén. - DIPUTACIÓN SEVILLA

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha defendido este lunes el papel "crucial" de las diputaciones provinciales en "la cohesión social, territorial y digital". Unas declaraciones que ha realizado en el marco de la sesión ordinaria de la comisión de Cabildos y Consejos Insulares, celebrada en Jaén, de la que es vicepresidente.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, Fernández ha participado junto al anfitrión y máximo responsable de la corporación jiennense, Francisco Reyes, y la alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo.

En su intervención, el presidente de la Diputación se ha mostrado satisfecho por la puesta en valor "de lo local en la arquitectura del Estado". Asimismo, ha señalado que la comisión ha servido para hacer "un diagnóstico político y técnico de los problemas que se presentan en clave local a medio y largo plazo, tales como la conservación de carreteras, la gestión del agua y la energía, la sanidad o el propio reto demográfico". Asuntos que para Fernández "necesitan" de la capacidad de las diputaciones para poder "dar la respuesta que el municipalismo necesita".

El presidente ha destacado la participación de todas las administraciones intermedias del país y la elección de Andalucía como sede de la sesión. "Estamos en los sitios donde se toman las decisiones y eso es importante, tanto para Andalucía como para España en genera", ha subrayado.

Por su parte, la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, ha destacado la importancia de "buscar puntos de encuentro entre todas las fuerzas políticas" y subraya que el desarrollo de la sesión ha sido "muy útil por los asuntos de interés para los ciudadanos, que son los mismos en todos los puntos de España'.

En esta línea, el presidente de la comisión, Javier Aureliano García, se ha detenido en que el encuentro ha "abordado cosas tangibles, que afectan a la ciudadanía en todos los pueblos, ya tengan diez habitantes o mil habitantes".

Por último, el anfitrión y presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha enfatizado en la importancia de los entes provinciales en relación a las economías de escala. "Somos ejemplo claro de buena gestión para llegar a los sitios más recónditos y lo hemos demostrado en la aplicación de los fondos europeos", ha concluido.