El presidente de la Diputación de Sevilla destaca la Semana Santa como vínculo de "identidad": "No hay nada más nuestro"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la salida procesional de la hermandad del Cerro del Águila. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha acompañado este Martes Santo a la hermandad del Cerro del Águila en su salida procesional. Una corporación que Fernández ha puesto como ejemplo de "barrio" y como muestra de la Semana Santa como "símbolo de identidad" de la provincia.

"Esto es patrimonio, esto es nuestra identidad, esto es religiosidad, esto es fe, esto es esperanza, un poco todo. Y creo que no hay nada más nuestro que la propia Semana Santa repartida por todos y cada uno de los rincones de la provincia", ha destacado en una declaración ante los medios.

Fernández ha destacado que la provincia cuenta con 700 hermandades repartidas entre todos los municipios. Entre ellas ha destacado la vinculación de la Diputación con la corporación del Cerro del Águila.

El Cristo del Desamparo y Abandono, uno de los titulares de la hermandad sevillana, fue cedido hace 45 años por la institución provincial para su custodia. "Estoy muy contento por esa vinculación, sobre todo muy especial porque este es el barrio que más se parece a la provincia", ha subrayado.

"Cuando un barrio se parece a la provincia, la hermandad del barrio se parece perfectamente a cualquier pueblo de la provincia de Sevilla. Yo creo que también se parece mucho la devoción que tiene este barrio a la Virgen de los Dolores, de la que muchos pueblos tienen también por sus virgenes y por sus patronas", ha señalado.

En esta línea, Fernández ha reseñado el carácter "humilde y obrero" del barrio. "La hermandad ha ido creciendo de una manera exponencial y este barrio se articula en torno a esta hermandad", ha señalado.

El Miércoles Santo, el presidente de la Diputación visitará a la hermandad de San Bernardo, "vecina" a la sede la institución provincial.

En paralelo, Fernández se ha pronunciado sobre las ayudas del temporal aprobadas por el Gobierno. "Esperemos que tanto el Gobierno de España como la propia Junta de Andalucía aceleren al máximo posible las ayudas, los recursos, los flexibilicen lo máximo posible para que lo antes posible pueda llegar a mano de las personas que han sufrido en sus propias infraestructuras y en sus propios cultivos todo el daño que trajo el tren de borrascas", ha afirmado.

"Pero quedemonos con lo positivo, que hay un gobierno de España comprometido y con que tenemos los pantanos llenos, lo cual es una tranquilidad de futuro", ha señalado.