El presidente de la Diputación de Sevilla reivindica Andalucía como "una tierra de convivencia y de oportunidades"

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha reivindicado Andalucía como "una tierra de convivencia y oportunidades", en el marco de la celebración del día de la comunidad autónoma este sábado 28 de febrero.

En unas declaraciones en la previa al acto de izado de la bandera andaluza en el Parlamento, Fernández ha calificado el 28F como "el día más importante para los andaluces" para "recordar todo lo que fuimos y poner en valor todo lo que hemos conseguido".

En esta línea, ha asegurado que también es un día "para la reivindicación y para poder afrontar el futuro y pensar cuántas cosas nos siguen haciendo falta para que Andalucía esté en el tren que queremos que esté".

"Yo creo que Sevilla y Andalucía siguen siendo una tierra de convivencia y que sobre todo sea una tierra de oportunidades. Yo creo que esos son los dos conceptos en los que tenemos que resumir lo que queremos que sea la Sevilla del futuro y la Andalucía del futuro", ha subrayado el presidente de la Diputación.

"Somos una tierra con los brazos abiertos a todos los que vengan a compartir con nosotros su proyecto de vida y sobre todo una tierra de oportunidades para que para que pueda competir en un mundo cada vez más globalizado en igualdad de oportunidades en cualquier otro territorio de España y cualquier otro territorio de España", ha reivindicado.

Sobre el papel de Sevilla en Andalucía, Fernández ha calificado a la provincia como "el corazón de Andalucía". "Posiblemente ese verde no tendría tanto color como tiene nuestra bandera si no existiese Sevilla. Por lo tanto, muy orgulloso", ha señalado.

"Esto va de creerse que no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie, y que con el impulso, con el talento, con el talante, y con la capacidad de trabajo que tenemos Andalucía, vamos a seguir estando orgullosos de nuestra tierra, de nuestra bandera y de nuestra tierra", ha concluido.