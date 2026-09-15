Prisión provisional para el autor del atropello mortal de Guillena (Sevilla) que se dio a la fuga

Archivo - Imagen de archivo de unas esposas. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GUILLENA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La jueza de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, ha ordenado a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor detenido por atropellar mortalmente a un hombre en la localidad de Guillena (Sevilla) y posteriormente darse a la fuga.

Según han confirmado fuentes de la oficina de comunicación del TSJA, al autor se le atribuyen un presunto delito de homicidio imprudente y un delito contra la seguridad vial por circular bajo los efectos de sustancias estupefacientes, agravado además por ausentarse del lugar de los hechos sin prestar auxilio a la víctima. El detenido prestó declaración en sede judicial.

En este contexto, el atropello mortal se produjo la madrugada de este lunes en la citada localidad sevillana, momento en el que el autor se dio a la fuga, para posteriormente entregarse antes incluso de que los agentes de la Policía Local pudiesen entrar en su vivienda, a la espera de autorización judicial.

El varón, tras producirse el atropello y según testigos presenciales, se bajó del vehículo para comprobar el estado del hombre, que se encontraba en el suelo tras el impacto. Después, montó de nuevo en el coche y desapareció en dirección al embalse del Geral, tal y como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado a medios.

La víctima fue trasladada al centro de salud de Guillena, aunque los sanitarios tan solo pudieron certificar su fallecimiento. Tras preservar las pruebas pertinentes, se ha procedido mediante grúa a la retirada del vehículo.