Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el atropello mortal de Las Cabezas (Sevilla)

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lebrija (Sevilla) ha ordenado este lunes, 14 de septiembre, ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por atropellar mortalmente a un hombre en Las Cabezas durante una reyerta en el marco de la Feria de Septiembre del municipio sevillano.

Inicialmente se le atribuye un presunto delito de homicidio, aunque esto no determina lo que pudiera llegar a decidirse durante la instrucción, tal y como ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En contexto, según informaba la Guardia Civil, que ha gestionado el suceso en colaboración con la Policía Local de Las Cabezas, los primeros indicios apuntan a que los hechos habrían sucedido a raíz de una discusión entre dos personas y una tercera. Posteriormente, esto derivó en una reyerta.

Esta última habría accedido a un vehículo e intentado atropellar a las otras dos implicadas, si bien una de ellas consiguió esquivar el vehículo. La otra, no obstante, fue alcanzada y falleció en el acto, a consecuencia del impacto.