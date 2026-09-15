El juez envía a prisión provisional en Sevilla al detenido por matar a su hermano en el barrio de Torreblanca

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar a su hermano el pasado sábado en una vivienda del barrio sevillano de Torreblanca.

Según ha confirmado fuentes de la oficina de comunicación del TSJA, el ahora condenado, al que se le atribuye un presunto delito de homicidio, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar durante su comparecencia en sede judicial. Por antecedentes, la causa será remitida a la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.

En contexto, los hechos han tenido lugar sobre las 10,30 horas de la mañana de este sábado en una vivienda de la calle Torrechiva, en el barrio de Torreblanca.

Ambos hermanos habrían discutido dentro de la vivienda familiar, hasta el momento en el que uno de ellos empuñó un cuchillo y apuñaló al otro en el cuello, ocasionándole una grave herida sangrante. Tras los avisos a los servicios de urgencia, fueron movilizadas dotaciones de la Policía Nacional, de la Policía Local y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061, que se desplazaron hasta esta vivienda.

El hombre herido, de 56 años, fue evacuado a un hospital, aunque falleció como consecuencia de sus graves heridas, mientras su hermano y presunto autor del crimen fue detenido por la Policía Nacional