Una psicóloga sevillana advierte de que el estrés, ansiedad o depresión "no se pasan con fuerza de voluntad"

La apertura de su centro en Sevilla, Espacio Emergente, se centrará en la psicooncología y procesos de duelo con un acompañamiento cercano

SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga y escritora sevillana Enia Ruiz de Castroviejo, especializada en psicooncología ha advertido de la importancia de ofrecer un entorno en el que las familias "puedan encontrar orientación, aprender herramientas para la comunicación y fortalecer su bienestar emocional colectivo". Asimismo, ha detallado que el estrés, la ansiedad, la depresión o las crisis emocionales "no se pasan con fuerza de voluntad".

En declaraciones a Europa Press, la experta ha subrayado que cada vez más las personas ven que ir al psicólogo "no es un signo de debilidad, sino de valentía y autocuidado". Ruiz ha subrayado que los niños "aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice", y que la educación emocional debe convertirse en un pilar tanto para la infancia como para los adultos. "No solo es por su bienestar, sino porque el ejemplo que damos es la base de su desarrollo emocional", ha afirmado. En su opinión, fomentar vínculos afectivos sólidos y enseñar a reconocer y manejar las emociones es "tan importante" como cualquier otro aprendizaje escolar.

Ruiz de Castroviejo también ha alertado de que el individualismo creciente y la disminución de la empatía están afectando "profundamente" al desarrollo de los jóvenes. "Crecer en un entorno con menos conexión emocional puede generar soledad, inseguridad y dificultad para manejar sentimientos", ha señalado, insistiendo así en que, la familia "debe ser el primer espacio de apoyo y aprendizaje emocional".

Asimismo, ha destacado que el cambio en la percepción de la salud mental es también colectivo. "Padres que llevan a sus hijos al psicólogo sin miedo ni culpa, hijos que animan a sus padres a hablar y cuidarse, parejas que acuden juntas a terapia. Estamos aprendiendo a cuidar lo que realmente importa, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos".

NUEVO CENTRO: ESPACIO EMERGENTE

En este contexto, la psicóloga ha impulsado 'Espacio Emergente', un centro de salud mental en Sevilla que combina la especialización en psicooncología y procesos de duelo con un acompañamiento cercano. Su objetivo, según ha especificado, es ofrecer un entorno en el que "las familias puedan encontrar orientación, aprender herramientas para la comunicación y fortalecer su bienestar emocional colectivo".

Además ha añadido que quiere que "cada persona se sienta comprendida y respaldada, transformando momentos difíciles en procesos de crecimiento y resiliencia", apostando para conseguir estas metas, en un modelo multidisciplinar donde psicólogos, psiquiatras, terapeutas y médicos de familia "trabajen de forma coordinada".

También ha recordado que cuidar la salud mental no debería ser un lujo, ya que "invertir en nuestra salud emocional mejora la calidad de vida, fortalece a la familia y previene problemas mayores". Y ha advertido sobre el ritmo de vida actual, marcado por la inmediatez y la exigencia, debido a que "estamos pagando un precio alto en términos de bienestar emocional". Por ello, ha afirmado que "la educación emocional debería ser tan prioritaria como cualquier otra habilidad que enseñamos y valoramos"

TRAYECTORIA

Enia Ruiz de Castroviejo cuenta con más de 25 años de experiencia como psicooncóloga, gran parte de ellos al frente del área de psicooncología de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla (AECC Sevilla).

Además de su labor clínica, Ruiz de Castroviejo es autora de cinco libros sobre comportamiento humano y gestión de emociones, con más de 20.000 ejemplares vendidos. Entre ellos se encuentran la 'Trilogía del silencio' ('El silencio de las plantas', 'El silencio del pasado' y 'En mi silencio'), la novela 'Cielo' y su más reciente obra 'Del verbo pensar'.

Finalmente, ha resumido la presentación de su nuevo centro de salud mental 'Espacio Emergente' como "un lugar de referencia en Sevilla" para el bienestar emocional, la reflexión y la construcción de vínculos sanos, respondiendo a una necesidad que, según su fundadora, "ya no puede quedar oculta ni relegada: la salud mental es una prioridad social".