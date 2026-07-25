El PSOE afea el "plan de marketing" del alcalde Sevilla mientras los Servicios Sociales "siguen desbordados"

Archivo - Un trabajador social de la UMIES reparte agua a una persona sin hogar como imagen de recurso - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este sábado, 25 de julio, que el denominado Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2029 presentado por el Gobierno de José Luis Sanz es una nueva "operación de propaganda" que describe muchos de los problemas de los Servicios Sociales municipales, "pero no explica cómo, cuándo y con qué recursos piensa solucionarlos".

"Los Servicios Sociales no necesitan más marketing, más guías ni más presentaciones. Necesitan profesionales suficientes, bajas cubiertas, estabilidad en los equipos y capacidad para atender a las familias sin obligarlas a esperar durante meses", ha señalado la edil Encarnación Aguilar en un comunicado.

La concejala socialista ha advertido de que el documento municipal habla de avanzar hacia un sistema más ágil, preventivo y centrado en las personas. "Sin embargo, la presentación realizada por el Gobierno municipal no concreta el presupuesto global, las nuevas incorporaciones de personal ni los plazos de ejecución del plan". En este sentido, el propio documento "reconoce que existen retrasos, exceso de burocracia y un modelo demasiado centrado en atender emergencias, pero aplaza hasta 2029 unas soluciones que Sevilla necesita ahora".

"Una declaración de intenciones no puede ocultar la realidad diaria de los centros. El Gobierno local lleva más de tres años gestionando estos servicios y presenta ahora como un proyecto de futuro aquello que ya debería haber empezado a corregir", ha afirmado Aguilar.

La concejala ha recordado que Sevilla concentra seis de los diez barrios más pobres de España y que los informes sindicales sobre los 14 centros municipales describen una situación de grave infradotación. Según los cálculos de los sindicatos, todavía quedarían por cubrir 155 plazas para alcanzar los niveles de personal que necesita una ciudad del tamaño y la complejidad social de Sevilla, abunda el PSOE al respecto.

La falta de personal está obligando, además, a los trabajadores municipales a concentrarse en las urgencias más inmediatas, como las ayudas para alimentación, alquiler o suministros, sin poder desarrollar una intervención preventiva e integral con las familias. La consecuencia es que el modelo asistencialista que el plan asegura querer superar continúa siendo la realidad cotidiana de los centros.

La edil socialista ha advertido también del deterioro de las condiciones laborales. Los informes sindicales describen un aumento de las bajas por estrés, una creciente frustración entre los profesionales y situaciones de tensión provocadas por usuarios desesperados ante los retrasos y la falta de respuesta, esgrime para ello.

En el Polígono Sur, la dotación de los Servicios Sociales está solo al 40%. La saturación está generando bajas por estrés y miedo ante el incremento de conductas violentas, mientras los sindicatos denuncian que las plantillas se sienten desprotegidas, ha ahondado Aguilar, quien ha considerado contradictorio que el alcalde "agradezca públicamente la labor de los profesionales mientras mantiene centros con vacantes sin cubrir y plantillas desbordadas".

El reconocimiento, ha señalado, debe traducirse en más personal, protección laboral y medios suficientes para realizar una intervención social adecuada.

'ESTABILIZAR NO ES AMPLIAR PLANTILLA'

El PSOE ha rechazado, igualmente, que el Gobierno municipal presente los procesos de estabilización del empleo público como una ampliación extraordinaria de los Servicios Sociales. Aguilar ha explicado que estabilizar a quienes ya estaban desempeñando sus funciones como personal interino es necesario y positivo, pero no equivale a incorporar todos los nuevos profesionales que necesita la ciudad.

"Buena parte de estos procesos responde, además, a la aplicación de la legislación estatal para reducir la temporalidad en el empleo público. "Contratar durante unos meses a unas pocas personas puede aliviar puntualmente algún centro, pero no permite reconstruir equipos, desarrollar políticas preventivas ni garantizar una atención continuada en los barrios con mayores dificultades", ha indicado la concejala.

El Grupo Socialista ha mostrado también su preocupación por la creación de un equipo retén que permita desplazar técnicos entre diferentes centros de Servicios Sociales. Aguilar ha reclamado que esta fórmula no se utilice para normalizar la falta de personal ni para sustituir la necesaria estabilidad de las plantillas.

El PSOE reclama la cobertura inmediata de las bajas y vacantes, un calendario para completar la plantilla, un refuerzo específico de los equipos de menores, medidas de prevención y protección para los trabajadores y objetivos públicos que permitan comprobar la reducción de las listas de espera.