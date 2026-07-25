El Museo de la Autonomía cumple 20 años como referente de la identidad y el autogobierno andaluz

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el Museo de la Autonomía de Andalucía. - JUNTA

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Autonomía de Andalucía cumple veinte años desde que abriera sus puertas el 25 de julio de 2006 con la vocación de convertirse en una institución permanente para la educación, conservación, investigación y difusión de la historia reciente de Andalucía, identidad y patrimonio común.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que "los 248.600 visitantes recibidos en estas dos décadas avalan la consolidación de este proyecto como espacio de encuentro, aprendizaje y divulgación de la historia contemporánea de Andalucía".

Asimismo, Sanz ha resaltado que "la efeméride se celebra en un año especialmente significativo para el Museo, distinguido por la Junta de Andalucía con la Medalla de Andalucía Manuel Clavero Arévalo". La concesión, aprobada mediante el Decreto 37/2026, reconoce "sus dos décadas de servicio público y su trabajo en favor del conocimiento y la difusión del proceso autonómico, la identidad de Andalucía, sus símbolos y su historia, así como de la vida y la obra de Blas Infante".

Gestionado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces, Centra, el Museo forma parte de un conjunto patrimonial y cultural situado entre los municipios sevillanos de Coria del Río y La Puebla del Río. Lo integran la Sala 28F, dedicada al proceso de conquista del autogobierno andaluz; la Casa de Blas Infante, conocida también como Casa de la Alegría; y los Jardines de Blas Infante.

En este recinto se custodian piezas fundamentales de la memoria colectiva andaluza, como la primera bandera diseñada por Blas Infante, el escudo original, la partitura primitiva del himno y las pizarras utilizadas para el seguimiento de los referéndums autonómicos de 1980 y 1981.

MUSEO VIVO Y EN PERMANENTE ACTUALIZACIÓN

A lo largo de estos 20 años, el Museo de la Autonomía ha actualizado y ampliado progresivamente su discurso expositivo para incorporar nuevas investigaciones, documentos y perspectivas sobre la historia contemporánea de Andalucía.

En la Sala 28F, se ha llevado a cabo una nueva ordenación de los símbolos originales de Andalucía para reforzar su protagonismo en la exposición permanente. La bandera, el escudo y el himno se presentan de manera individualizada, acompañados de recursos interpretativos y contenidos que facilitan la comprensión de su origen, su evolución histórica y su valor como elementos de identificación colectiva.

Este espacio también ha acogido diferentes muestras documentales dedicadas a la historia de la bandera andaluza y a los acontecimientos del 4 de Diciembre de 1977, dentro de la programación conmemorativa del Día de la Bandera de Andalucía. Entre ellas, se encuentran la muestra formada por una veintena de documentos originales fechados entre 1915 y 1980 y la exposición 'De la Asamblea de Ronda al 4D y el Pacto de Antequera', que permite recorrer la evolución histórica y la representación institucional de este símbolo.

Otro de los nuevos contenidos incorporados está dedicado a la Junta Central de las Andalucías, constituida en Andújar en 1835 y considerada por las investigaciones historiográficas como uno de los primeros intentos de consolidar una conciencia común andaluza y un poder regional diferenciado.

La Sala 28F exhibe el documento impreso de la proclama Andaluces, suscrita el 3 de octubre de 1835, junto a una reproducción de su versión manuscrita. Otra de las principales actuaciones ha sido la creación de un nuevo espacio dedicado a la exposición 'Memoria gráfica de la emigración y el retorno de Andalucía', integrada por una selección de 80 fotografías y 30 documentos.

CONSERVACIÓN DE LA CASA DE BLAS INFANTE

La protección de la Casa de Blas Infante ha constituido otra de las grandes líneas de actuación. Declarada Bien de Interés Cultural en 2006 y primer Lugar de Memoria Histórica en 2011, la Casa de la Alegría está vinculada estrechamente a la vida familiar, política e intelectual del Padre de la Patria Andaluza.

Entre las intervenciones realizadas, destacan la restauración de la carpintería, puertas, ventanas, yeserías y pinturas murales, así como la instalación de una nueva reproducción del Escudo de Andalucía en la fachada, elaborada a partir de un estudio de la pieza original realizada en 1932 por el ceramista Pedro Navia, siguiendo las indicaciones de Blas Infante, y que actualmente se expone en la Sala 28F para garantizar su protección y conservación.

A estas actuaciones se suma la reciente musealización del dormitorio principal de Blas Infante y Angustias García Parias, con mobiliario original donado por la familia. La intervención ha recreado de manera más fiel e íntima esta estancia incorporándola como un nuevo contenido expositivo de la Casa de la Alegría.

En 2026 se ha renovado igualmente el Aula Blas Infante, con nuevos recursos interactivos, aplicaciones multimedia, juegos y narrativas adaptadas a distintos perfiles de público, especialmente al alumnado de Educación Primaria y Secundaria.

"La actuación refuerza el carácter formativo del Museo y facilita una aproximación más dinámica a la figura de Blas Infante y a los valores asociados a la autonomía y la identidad andaluzas", ha subrayado Sanz.

JARDINES, ESPACIO EXPOSITIVO AL AIRE LIBRE

El proyecto de recuperación de los Jardines de Blas Infante ha permitido rescatar parte de la fisonomía paisajística y del entorno original concebido por el propio Infante alrededor de la Casa de la Alegría.

El espacio, de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, reúne árboles, plantas aromáticas y especies medicinales propias del paisaje andaluz. La intervención ha incluido la recuperación del antiguo huerto familiar de frutales y la incorporación de especies presentes en el jardín original.

Con ello se pone de relieve una faceta menos conocida de Blas Infante: su compromiso con la conservación de la naturaleza y su pensamiento ecologista, adelantado a su tiempo. Los jardines se han incorporado al recorrido como un espacio expositivo más, con códigos QR y recursos interpretativos que permiten conocer las especies vegetales, la historia del lugar y su relación con la vida y el pensamiento de Blas Infante.

Durante esta etapa, el Museo también ha ampliado su oferta cultural "con iniciativas que permiten acercarse al patrimonio desde nuevas perspectivas", ha recordado Sanz. Además de la celebración del 28F Día de Andalucía y el 4D Día de la Bandera, se han incorporado a la programación, las Visitas Nocturnas a la Casa de Blas Infante y sus jardines, que alcanzan su sexta edición y se desarrollan entre junio y octubre.

El programa incorpora propuestas de divulgación histórica, cultural y científica, como las sesiones de observación astronómica dedicadas a la figura de Hércules en la bandera y en el cielo de Andalucía. A esta propuesta se une el ciclo anual 'Blas Infante, vida y pensamiento', organizado en colaboración con la Fundación Blas Infante para abordar desde diferentes disciplinas la dimensión política, social, cultural, espiritual y ecológica de su obra, favoreciendo la investigación y la revisión permanente de su legado.

La labor de difusión de los símbolos y de la memoria autonómica se ha proyectado igualmente fuera del recinto mediante la realización de réplicas del escudo de la Casa de Blas Infante para instituciones como el Parlamento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz.

El Parlamento ha recibido también una reproducción de la histórica pizarra utilizada para el seguimiento de los resultados del referéndum del 28 de febrero de 1980. Esta labor de difusión se complementa con el desarrollo de una nueva web, recursos didácticos digitales, exposiciones virtuales y materiales educativos adaptados a todos los niveles.