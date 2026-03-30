El PSOE critica la "improvisación y ausencia de planificación" del Ayuntamiento de Sevilla durante el Domingo de Ramos

Una ambulancia recorre la avenida de la Constitución al paso de la Virgen de Gracia y Esperanza de Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado la "falta de control" del Gobierno municipal tras un Domingo de Ramos "marcado por la improvisación y una evidente ausencia de planificación en momentos clave".

En una nota remitida por el partido, los socialistas han calificado la irrupción de una ambulancia en el avenida de la Constitución al paso de la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque como "especialmente grave".

El concejal socialista Juan Carlos Cabrera ha señalado que esta situación es "un fallo grave de coordinación de primer nivel" y ha pedido al Ayuntamiento que "pida disculpas tanto a la hermandad como al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y al conjunto de las corporaciones del Domingo de Ramos".

Asimismo, ha asegurado que los responsables de los dispositivos "no estaban al frente del operativo, habrá que abrir una investigación", insistiendo en que una situación así "no puede producirse en un dispositivo que debe estar perfectamente dirigido y coordinado".

El PSOE ha destacado que "no se trata de un hecho aislado". "Durante la jornada se repitieron incidencias que afectaron al normal desarrollo de las cofradías y que, en su opinión, reflejan un problema estructural en la organización del dispositivo municipal", ha afirmado Cabrera.

En este sentido, han señalado la caída de un árbol en la calle San Pablo o la caída de un cajón de obras en la Plaza de la Encarnación, "en plena afluencia de público". "Aunque no hubo daños personales, los socialistas advierten de que se trata de situaciones de riesgo que no pueden normalizarse", ha asegurado.

Para el Grupo Socialista, lo sucedido este Domingo de Ramos "deja en evidencia a un Gobierno municipal incapaz de gestionar Sevilla con la seriedad y el rigor que exige una cita como la Semana Santa".

"Pese a las críticas, Cabrera ha querido reconocer el trabajo de los servicios públicos, destacando la labor de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, 061, Lipasam, Parques y Jardines, Tussam, Cecop o el 112, "cuyo esfuerzo compensa las carencias de la gestión política".

El PSOE ha pedido "explicaciones inmediatas, y medidas urgentes para evitar que se repitan situaciones como las vividas". "Sevilla merece un gobierno a la altura. Lo ocurrido demuestra que hoy no lo tiene", ha concluido.