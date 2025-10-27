PSOE denuncia "falta de mantenimiento y limpieza" en Sevilla Este y pide mejoras en movilidad y aparcamientos

Archivo - El ex alcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, durante la atención a medios. Imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado este lunes "la falta de atención" del Gobierno Municipal al barrio de Sevilla Este. Ha señalado "defectos en el mantenimiento urbano, la limpieza y espacios públicos", a la par que ha pedido mejoras en movilidad y aparcamientos.

Según una nota de prensa remitida por el partido, Muñoz ha mantenido un encuentro con representantes de la asociación vecinal 'La otra Sevilla Este'. En la reunión, se ha comprometido a defender sus demandas vecinales. "Nuestro compromiso no puede ser otro que ayudarles a que esas mejoras se hagan realidad", ha señalado.

En esta línea, Muñoz ha reclamado una "mejora integral" de la movilidad en Sevilla Este. En esta línea, ha pedido el reasfaltado de la avenida República de China, así como "mejorar la dotación de aparcamientos en general". Según el portavoz socialista, "Sevilla Este sufre también el abandono del Gobierno municipal".

El exalcalde ha reiterado el "compromiso" del Grupo Socialista con las asociaciones vecinales de todos los barrios "para trasladar al Pleno municipal sus demandas y garantizar que las políticas del Ayuntamiento lleguen por igual a toda la ciudad".