El PSOE ejemplifica en Lebrija (Sevilla) la "apuesta decidida del Gobierno por facilitar el acceso a la vivienda"

El diputado del PSOE José Losada y el alcalde de Lebrija (Sevilla), José Barroso, visitan unas viviendas en el municipio. - PSOE

LEBRIJA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El diputado sevillano del PSOE en el Congreso José Losada y el alcalde de Lebrija (Sevilla), José Barroso, han valorado este jueves la "apuesta decidida del Gobierno de España por facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible para quienes más lo necesitan".

Ambos dirigentes socialistas han visitado en Lebrija las obras de construcción de 34 viviendas asequibles que se suman a las 45 casas ya entregadas recientemente y que han sido financiadas al 82% por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, según ha destacado el PSOE en una nota.

"Esta es la imagen de la apuesta firme por la vivienda que llevan a cabo las políticas del Partido Socialista, un compromiso con la vivienda digna y asequible dirigida a quienes más lo necesitan", ha asegurado el alcalde socialista de Lebrija.

José Barroso ha agregado que "esta es la diferencia entre el PSOE y otros partidos", y ha agradecido el "apoyo del Gobierno de España y de la Diputación de Sevilla para hacer realidad lo que nos demandan nuestros vecinos y vecinas".

Por su parte, el diputado en el Congreso José Losada ha manifestado que el Ejecutivo central "está dando respuesta a una de las principales preocupaciones de la gente, el acceso a una vivienda asequible, y ha convertido a la vivienda en el quinto pilar del Estado del Bienestar".

El diputado socialista ha destacado que el PSOE en La Moncloa "ha multiplicado por ocho el presupuesto que destinaba Mariano Rajoy a la vivienda, pasando de los 470 millones de euros a los 8.500 millones". Además, ha calificado como "hito" la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia, "una ley que blinda el parque público de vivienda y controla las subidas abusivas de los precios del alquiler", según ha puesto de relieve.

José Losada ha asegurado que esta ley "está dando muy buenos resultados en las comunidades que están demostrando colaboración con el Gobierno de España", por lo que ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que, en "vez de enfrentarse con el Ejecutivo central, colabore con él en materia de vivienda".

El diputado ha concluido destacando que "el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez es contar con 184.000 viviendas públicas en alquiler más", y ha remarcado que, "de ellas, 81.000 ya están en marcha".