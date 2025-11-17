PSOE lamenta que no se celebre el Festival de Artes Escénicas de Sevilla: "Es una nueva baja en la agenda cultural"

Archivo - Nota De Prensa Y Fotografías. Festival De Artes Escénicas De Sevilla (Fest) - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado este lunes que no se celebre este año el Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt). Para el ex alcalde, significa "nueva baja en la agenda cultural de Sevilla".

En una nota remitida por el partido, Muñoz ha indicado que la cancelación tiene lugar en un momento "especialmente delicado" para los espacios culturales de la ciudad. Ha asegurado que continúan "sin recibir las subvenciones y ayudas municipales habitualmente destinadas a respaldar su actividad".

En esta línea, ha recordado que la cita está coorganizada por el ICAS, del Ayuntamiento de Sevilla, y cinco salas privadas agrupadas en la Asociación Escenarios: Sala Cero, Viento Sur Teatro, Teatro TNT, Teatro La Fundición y Platea Odeón Imperdible.

Asimismo, ha enmarcado la situación en la "prolongada" inactividad del Teatro Lope de Vega, que permanece cerrado desde hace más de dos años y medio. "Una prueba más y muy evidente de la debacle de la cultura en manos del señor Sanz", ha concluido.