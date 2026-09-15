PSOE de Mairena (Sevilla) critica que 120 alumnos del IES Hipatia "se amontonen" en la biblioteca por "falta de aulas"

La secretaria de Educación de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y concejala delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos - PSOE DE MAIRENA

El Grupo Socialista exige a la Junta que asuma el compromiso de construir un quinto instituto en la localidad

MAIRENA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Educación de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y concejala delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, ha criticado la situación que atraviesa el IES Hipatia, donde 120 alumnos "tienen que estudiar desplazados en la biblioteca y los laboratorios ante la falta de aulas suficientes".

Tal y como argumenta De Pablos en una nota de prensa, "PP y Vox amontonan a los estudiantes del IES Hipatia. El Gobierno andaluz, el único responsable de los institutos, lleva cuatro años sin hacer el centro que Mairena necesita".

En palabras de la socialista, "en 2022, el Gobierno local del PSOE les dio el suelo para construir el quinto IES. Desde entonces, ni una piedra. Ni siquiera después de las numerosas peticiones de las familias y de toda la comunidad educativa".

Asimismo, la edil ha señalado que la Junta tampoco ha cumplido el compromiso adquirido para dar respuesta a las necesidades inmediatas del centro. "Ante esta presión, prometieron cuatro caracolas para este curso. Y también han incumplido".

"Ahora, 120 alumnos tienen que estudiar desplazados en la biblioteca y los laboratorios", ha remarcado la concejala, quien ha calificado la situación de "doble incumplimiento" y ha reclamado una respuesta al Gobierno andaluz.

"Desde el PSOE vamos a seguir del lado de las familias, vamos a seguir luchando hasta conseguir que el Gobierno andaluz de PP y Vox cumpla y nos den las aulas que necesitamos", ha finalizado la secretaria de Educación del PSOE de Mairena.