El PSOE pide al Ayuntamiento de Sevilla activar los protocolos preventivos necesarios con la Junta tras la gripe aviar

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al Gobierno municipal que active los protocolos preventivos necesarios tras confirmar el Ayuntamiento de Sevilla que las muertes de aves en el parque del Tamarguillo, más de 60, este mes de agosto, se debe a un brote de gripe aviar.

"A la espera de los resultados definitivos de los análisis, que determinará si se trata de una variante de alta o baja virulencia, lo prudente es que se adopten las medidas de seguridad y prevención necesarias en ése y otros parques de la ciudad donde existen aves acuáticas", ha comentado la concejala socialista Encarnación Aguilar, en una nota de prensa.

El PSOE "ha tendido la mano" al Gobierno del PP para superar esta crisis cuanto antes, "confiando en que se cumplan con todos los protocolos establecidos" para estos casos. "Le pedimos al alcalde, José Luis Sanz (PP), que establezca, junto con la Junta de Andalucía, una coordinación efectiva que nos lleve a poner en funcionamiento todos los protocolos preventivos mientras se conoce qué tipo de gripe aviar puede estar sucediendo", ha insistido Aguilar.

La edil socialista cree que son garantías necesarias "para saber que se está actuando de la manera correcta ante un tema de salud pública importante como éste".