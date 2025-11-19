PSOE pide al Ayuntamiento de Sevilla "una solución" para la SE-20, cuyas obras comienzan la noche de este domingo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al alcalde, José Luis Sanz, "una solución" para la SE-20. Ha asegurado que una carretera "lleva años en mal estado" y ha señalado el mantenimiento, la conservación y las inversiones dependen del Consistorio. Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que las obras de reurbanización de la vía comienzan este domingo.

Según una nota remitida por el partido, las últimas lluvias han ocasionado cortes en la vía que a su vez, han provocado "caos en la movilidad" de los vecinos de la zona norte de la ciudad. Por ello, piden "inversiones urgentes y soluciones ya" para la carretera.

Por su parte, la concejal Myriam Díaz ha alertado del "caos que han sufrido los vecinos y vecinas de Pino Montano para entrar y salir del barrio". Ha señalado al Gobierno municipal como los responsables por "falta de planificación y previsión". "No se pueden tener las grandes vías de la ciudad cortadas y en obras que se eternizan durante meses", ha afirmado.

En esta línea, también ha señalado la Ronda Urbana Norte, Kansas City y Torneo como ejemplos de obras que "están acometiéndose a la vez y que traen como consecuencia que los sevillanos y sevillanos sufran diariamente un caos en la movilidad". "La planificación hubiera evitado que los sevillanos no fueran víctimas diarias de su falta de previsión", ha concluido.

4.8 MILLONES DE EUROS PARA LA REURBANIZACIÓN DE LA SE-20

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, confirmaba este lunes el inicio de las obras de reurbanización de la SE-20. En concreto, los trabajos comenzaran este domingo 23 de noviembre por la noche. Unas actuaciones que se realizan tras las obras de emergencia que se están realizando en la vía desde el viernes 21 por los efectos de la borrasca Claudia y que ha provocado cortes de tráfico.

Sanz ha asegurado que las obras de reurbanización van a contar con un presupuesto de 4.8 millones de euros. Unos trabajos que van a incluir un reaslfaltado de la vía y reajardinamiento de las rotondas y medianas. Asimismo, el alcalde ha subrayado que el Consistorio "estaba obligado" en 2022 a realizar un estudio para comprobar el estado de la vía, algo que "no se hizo". Ese año, el Gobierno cedía las competencias de la SE-20 al Ayuntamiento.

El acuerdo suscrito por las dos administraciones recogía que el Estado financiaría las obras de mejora del firme y puesta a punto en general del viario hasta un importe de 3.780.000 euros, cantidad que ha sido sobrepasada finalmente en la última valoración económica del proyecto técnico redactado para su reparación, valorado en 6.345.000 euros.

La intervención a lo largo de los 10,3 km de recorrido, se ha subdividido en cuatro fases coincidiendo con cuatro tramos específicos de carretera. La primera abarca desde el km 0 al 0,950; la segunda discurrirá entre el km 0,950 y el 5,545; la tercera fase estará comprendida entre el km 5,545 y el km 8,600 y, finalmente la cuarta y última fase se desarrollará entre el km 8,600 y el 10,340.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press, han asegurado que el frío y el agua pueden retrasar los plazos previstos "inicialmente".