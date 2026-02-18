El PSOE reclama mejoras salariales y un nuevo contrato para los talleres socioculturales de Sevilla

Archivo - El concejal socialista Juan Tomás de Aragón. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al Consistorio que reconozca la subida salarial de los más de cien trabajadores de los talleres socioculturales de la ciudad, tras mantener una reunión con su Comité de Empresa. Además, reclama que "se licite un nuevo contrato en lugar de aprobar una nueva prórroga", ya que "esto permitiría que se reconozcan las mejoras salariales".

En un comunicado, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha señalado que los trabajadores le han trasladado "una situación laboral preocupante que se ha ido agravando en los últimos años". Según ha explicado, "bajo el Gobierno del PP, unos salarios ya de por sí bajos han sufrido nuevas reducciones, empeorando aún más sus condiciones".

El pasado 24 de septiembre de 2025 se aprobó el segundo convenio colectivo autonómico del sector de ocio, educación y animación sociocultural de Andalucía, un documento que contempla mejoras en los salarios y condiciones de los profesionales del sector.

No obstante, los trabajadores denuncian que se encuentran en una situación de "incertidumbre", al no saber si el PP continuará prorrogando el actual pliego de condiciones, lo que mantiene "salarios muy por debajo de lo que correspondería según el nuevo convenio", una situación similar a la que ya se vivió anteriormente con los monitores deportivos del IMD.

Además, alertan sobre posibles "despidos encubiertos" provocados por cambios en los horarios laborales y modificaciones en las condiciones de los talleres, con el objetivo de "prescindir de profesionales expertos en estas actividades".

También denuncian errores en su contratación y remuneración, ya que figuran como monitores "cuando en realidad desempeñan funciones de expertos en los talleres".