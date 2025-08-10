El PSOE reprocha "un nuevo engaño" del Ayuntamiento sobre la apertura de refugios climáticos en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Sevilla tras la finalización de los trabajos de restauración del tramo central. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Sevilla ha recriminado este domingo "un nuevo engaño" del gobierno municipal de José Luis Sanz acerca de la creación de refugios climáticos en la localidad para atender a la población en los días de máximo calor, como los de esta nueva ola que sufre la ciudad.

Según ha manifestado el partido en una nota, en un primer momento, el gobierno municipal anunció que toda la población podría acceder a cinco centros deportivos habilitados como refugios climáticos para resguardarse de las altas temperaturas.

Además, ha defendido que el PSOE ha podido comprobar y documentar cómo en la primera ola de calor no funcionaron y, "a pesar de ello, el alcalde insistió ante el Pleno municipal en que no tenía constancia de ninguna incidencia, garantizando que estarían activos durante el verano".

"Pero días después, fue el propio gobierno quien confirmó en declaraciones a la prensa que esta medida se había descartado, al no tener demanda, y que se adoptarían otras medidas", ha aseverado. Entre ellas, el Grupo Municipal Socialista ha apostillado que anunció con un despliegue de marketing en redes sociales, un plan que establecía como refugios climáticos distintos centros de atención a personas sin hogar, uno situado en el Polígono Sur.

"Pero ayer sábado, según pudo comprobar a lo largo del día este grupo municipal, este punto señalado como refugio climático estuvo cerrado en las horas de máximo calor. Una situación denunciada por las propias personas concentradas en la zona", ha criticado, afirmando que el Ayuntamiento "vuelve a mentir" sobre el tema de los refugios climáticos.

Por su parte, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha advertido que Sanz "se está luciendo en uno de los veranos más calurosos que estamos teniendo, con una ola de calor que va a durar en torno a 15 días, Sevilla no tiene refugios climáticos para nadie, es inconcebible".

Ante las críticas del PSOE, el gobierno municipal argumentó hace unos días que la red de refugios climáticos de la ciudad era más amplia, al margen de los de atención a personas sin hogar y los centros deportivos.

Asimismo, el partido socialista ha destacado que de la veintena de instalaciones deportivas municipales, sólo seis están abiertas en domingo y cierran antes de las tres de la tarde, según la información facilitada por el propio gobierno municipal. En esa red, el gobierno de Sanz también incluye los centros cívicos que, llamativamente, sólo están abiertos hasta las 14:30 o 15:00 horas, ha afirmado.

"Pero el chiste del verano es que el gobierno de Sanz dice que hay otros refugios climáticos que cuentan incluso con programación cultural donde los sevillanos y sevillanas pueden resguardarse del calor en las horas centrales del día, refiriéndose a centros como el Palacio de los Marqueses de la Algaba, cerrado también en domingo, la Casa Fabiola o incluso el Museo de Bellas Artes, por gentileza de la Junta de Andalucía, ha criticado Aguilar, lamentando que el gobierno de Sanz, en lugar de buscar soluciones y trabajar por la ciudad, pierda demasiado tiempo en mentir a la ciudadanía una y otra vez.